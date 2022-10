Ta první představuje přípravu terénu včetně kácení. „Současně bude rekonstruován most ve Vrbické ulici a most do štěrkovny. Dále bude provedena protipovodňová zeď podél Orlovské Stružky ve Vrbici nad Odrou a ochranná hráz podél Orlovské Stružky po most do štěrkovny,“ upřesnila tisková mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková.

20 let od ničivých povodní 1997 na Karvinsku

Ve druhé etapě počítá investor s výstavbou hráze až po křížení s Rolnickou ulicí v blízkosti Antošovické lávky. Poslední etapa představuje vybudování závěrečného úseku protipovodňového valu, který se napojí do tělesa železničního náspu na trati Bohumín - Chałupki.

Aby se vytvořil volný prostor pro bezpečné rozlévání vody do okolí v případě záplav, nepovede nová hráz v těsné blízkosti řeky. „Jde o záměr, který má zajistit, aby nedocházelo ke zrychlování průtoku v řece,“ konstatoval Dalibor Třaskoš z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Díky valu se zlepší odtokové poměry v ochráněném území, kde bude docházet k neškodnému odvedení vnitřních vod v době běžných průtoků i v případě povodní.

Začíná stavba protipovodňové hráze v Pudlově.Zdroj: Jana Končítková

„Pro potřeby výstavby hráze jsme museli změnit územní plán, na investiční akci jsme se jako město podíleli i finančně. Poskytli jsme celkem šest milionů korun, čtyři z toho na výkupy pozemků, zbývající dva na zpracování projektu,“ připomněl starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že stavbu valu oddalovali někteří majitelé parcel.

Celý proces jednání a výkupů se vlekl šest let. Nakonec s prodejem souhlasilo devětapadesát z šedesáti vlastníků. „Ačkoliv jsme my i Povodí Odry chtěli najít společné řešení, k dohodě s tím posledním zatím nedošlo. Investor byl proto nucen přistoupit k vyvlastňovacímu řízení, které nyní probíhá,“ dodal.