Oprava povrchu komunikace je rozfázovaná do sedmi etap a potrvá do 1. října.

Po této čtyřproudové komunikaci se momentálně jezdí jen ve dvou pruzích, čímž se tvoří dlouhé fronty vozidel (viz. fotogalerie).

ŘSD začalo s opravou hlavní tepny vedoucí Karvinou - ulice 17. listopadu. V důsledku svedení dopravy do jednoho pruhu se tvoří dlouhé kolony. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

/FOTO/ Průjezd Karvinou bude v nejbližších dnech hodně problematický. Řidiči by se měli obrnit trpělivostí kvůli opravě asfaltového povrchu hlavní tepny – ulice 17. listopadu.

