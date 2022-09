Hodně úspěchů a radost z čerpání nových znalostí popřáli dětem také ředitel školy Tomasz Smiłowski a předseda Sdružení rodičů (Macierz Szkolna) Michał Gomółka.

„Myslím, že se takové uvítání dětem líbilo. Jsem rád, že díky krásnému počasí jsme celou ceremonii mohli uspořádat pod otevřeným nebem,“ řekl Tomasz Smiłowski.

Třídní učitelka poté děti pasovala na školáky.

Skalická třída ve Frýdku-Místku má deset prvňáků, taková větší rodina

Škola s polským jazykem vyučovacím ještě před několika lety bojovala s naplněností tříd, ale v poslední době se trend obrací k lepšímu. „V posledních letech máme vždy kolem dvacítky dětí v první třídě. Letošních jednadvacet je asi nejvíc,“ přiznal ředitel školy. V Karviné zůstala ze dvou polských škol už jen jedna. Další stále fungují v obcích a městech v česko-polském příhraničí na Těšínsku od Orlové po Jablunkov.

Mezi školáky jsou i děti z Polska

Podobně jako v Českém Těšíně, kam běžně docházejí děti na výuku z polské části města, tak i v Karviné jsou letos dvě děti z Polska. Jedním z prvňáků je i Aleksander Busse, který ale žije s rodiči v Karviné. Jeho rodiče prozradili, že se rozhodli Polsko opustit kvůli politické situaci. „Nejen kvůli politické, ale i hospodářské,“ říká Milena Busse.

Rodina je v Karviné krátce, asi dva týdny. Ještě nedávno bydlela v Jaworznie, což je město mezi Katovicemi a Krakovem. „O stěhování do zahraničí jsme uvažovali už dříve, ale covid nám to trochu zkomplikoval,“ říká Dawid Busse.

Společně se ženou dodávají, že Karvinou jim doporučila teta. Třeba i proto, že je tady polská škola, kam bude Aleksander chodit společně se svoji starší sestrou Paulinou.

Otec rodiny podniká v IT a firmu má zatím v Polsku, chce podnik ale převést do Česka. „Když to z nějakého důvodu nepůjde, budu si hledat práci tady,“ říká.