V pondělí před polednem dorazily do nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově přes dvě stovky vakcín proti nemoci covid-19. Jako první byli očkování zdravotníci obou nemocničních zařízení.

Nemocnice s poliklinikou v Havířově. | Foto: Deník / Libor Běčák

„Naočkovali jsme 45 lidí, do konce týdne by vakcínu mělo dostat celkem 220 našich zdravotníků, kteří o to budou mít zájem,“ řekla mluvčí Nemocnice Havířov Irma Kaňová.