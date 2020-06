Náměstek primátora Bohuslav Niemiec potvrdil, že předkladatelé návrhu vycházeli mj. z požadavků a námětů obyvatel města, kteří psa mají. "Jedním takovým bylo třeba to, že se psům v létě v horku s náhubkem špatně dýchá. Věříme, že úprava vyhlášky bude pro všechny přínosná," dodal Niemiec.

Lidé oslovení v anketě tuto změnu vítají. Připomínají, že za psa zodpovídá jeho majitel.

V tomto duchu na majitele psů apeluje i ředitel městské policie Bohuslav Muras. "Zodpovědnost toho, kdo má psa na vodítku, je v tomto velmi důležitá. Kdo vede psa na vodítku. Často se dnes používají flexivodítka. To ale neznamená, že pes bude běhat pět metrů ode mne a bude si dělat, co chce. Já ho aktivně vedu a jakmile jsou tam jiní lidé nebo děti, stáhnu psa k sobě, vedu ho u nohy. Jakmile se prostor uvolní, můžu mu zase povolit. Rozhodně by si po tomto uvolnění neměly nastat situace, že si bez bude běhat a dělat, co chce," řekl Muras.

Pro psy mají výběhy

Stejná pravidla platí od podzimu například také v Orlové. "Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku. Na pískoviště, dětská hřiště a sportoviště je vstup se psy zakázán, je tam značka s piktogramem. Majitelé psa by vždy měli dbát na to, aby ho měli pod kontrolou," říká mluvčí města Nataša Cibulková.

Dodala, že pro volný pohyb psů jsou vymezeny prostory v ulici F.S.Tůmy za Billou a druhý v ulici kpt. Jaroše u Domova pro seniory Vesna. Třetí je v blízkosti křižovatky ulic Zátiší a Slezské.

V Karviné musí mít pes náhubek na veřejných prostranstvích, kde je větší počet lidí, jako je například náměstí. Loni byl otevřen psí park v lesoparku Dubina, kde mohou lidé své psy nechat volně proběhnout v oploceném areálu.