Hasiči ve spolupráci s pracovníky Státní veterinární správy začali ve středu dopoledne s likvidací krůt na farmě v Rychvaldu, u nichž byl prokázán výskyt viru ptačí chřipky – H5N1. V neděli nahlásil chovatel krajské veterinární správě, že mu uhynulo přibližně 250 z 15 192 krůt.

Farma Rychvald, likvidace chovu 15 tisíc krůt nakažených ptačí chřipkou, 3. kvetna 2023. | Video: Januszek Tomáš

Areál farmy je uzavřený, na místě jsou hasiči, kteří spolu s tamními pracovníky utěsňují haly, aby nakaženou drůbež mohli usmrtit plynem. Takový postup zvolili veterináři kvůli snadnější manipulaci s mrtvými ptáky.

„Bude utraceno všech více než patnáct tisíc kusů drůbeže. Krůty jsou už velké, takže průměrná váha je čtrnáct a půl kilogramu. Manipulovat s takto těžkým živým ptákem by bylo náročné, proto jsme zvolili usmrcení plynem přímo v hale. Příslušníci Integrovaného záchranného sboru poté mrtvou drůbež vynesou a naloží do speciálních kontejnerů a ty auta odvezou do kafilerie v Mankovicích,“ řekl Severin Kaderka, ředitel krajské pobočky Státní veterinární správy v Ostravě.

Na Karvinsku zlikvidují tisíce krůt, důvodem je ptačí chřipka

Nákazu podle něj rozšiřují rackové chechtaví, kteří hnízdí v okolních rybnících. Veterináři to zjistili z vzorků odebraných z uhynulých kusů racků, jejichž rozbor nákazu potvrdil.

Jak se nákaza k drůbeži chované v halách dostala, veterináři zatím nevědí. „Zjišťujeme to. Většinou se nákaza dostane do uzavřených chovů přes podestýlku. Ale tady ji mají uskladněnou v halách, kontrolovali jsme piliny i slámu a vypadá to, že to není zdroj nákazy. Svou roli ale může hrát i lidský faktor, někdo mohl nákazu přinést na podrážkách od bot,“ uvažuje Kaděrka.

V areálu Farmy Rychvald jsou další haly, kde je dalších přibližně 15 tisíc kusů krůt, které mají veterináři pod dozorem. „Každý den odebíráme vzorky, abychom věděli, zda se toto onemocnění nerozšířilo i na tento chov. Zatím onemocnění zjištěno nemáme, inkubační doba je sedm dní, tak uvidíme. Zatím se chov likvidovat nebude,“ řekl Kaděrka.

Slepice drobných chovatelů do kurníku

Výskyt nákazy aviární influenzou (odborný výraz pro ptačí chřipku, pozn. red.) v uzavřeném chovu znamená ostražitost pro obce a soukromé drobné chovatele drůbeže v okolí farmy. „Vytyčili jsme ochranná pásma a v platnosti jsou nyní určitá opatření, která musí splnit obce i chovatelé. Chtěl bych v této souvislosti apelovat na všechny chovatele, aby ve vytyčených pásmech dodržovali opatření a zabránili styku volně žijících ptáků a chované drůbeže. Je nutné drůbež uzavřít nebo prostor zasíťovat. Hlavně je ale potřeba, aby se ke krmivu nedostali volně žijící ptáci,“ dodal ředitel krajské veterinární správy.

Výskyt ptačí chřipky na Farmě Rychvald na Karvinsku představuje letos podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka 21. ohnisko tohoto onemocnění v Česku.

Dekontaminace

U likvidace zasahují nejen profesionální hasiči HZS MSK ze stanice v Karviné, ale i dvě jednotky dobrovolných hasičů z Ostravy-Radvanic a Havířova-Města. V návaznosti na nutnost provedení záchranných a likvidačních prací byly nasazeny i síly a prostředky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky dislokované v Hlučíně.

"Veškerá hasičská technika se na místo události dostavila již v ranních hodinách. Hasiči vytvořili nejen týlové zabezpečení, které se stávalo z velitelského stanu a stanu na převlečení zasahujících hasičů, ale i stravu a ochranné pracovní prostředky. Bylo rovněž nutné, na základě pokynů KVS SVS pro MS kraj, vytýčení prostoru pro bezpečný pohyb všech zúčastněných. K práci hasičů patřila i asistence při utěsnění haly před samotnou likvidací chovu," doplnila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Prvořadým úkolem jednotek HZS MSK bude přemístění kadáveru do přistavených vozidel asanačního podniku.