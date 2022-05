Město se snaží investorovi s přípravami pomoci a proces urychlit. „Investovali jsme dva miliony korun do zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, další čtyři miliony korun jsme poskytli na výkupy pozemků. Našim cílem je co nejdříve ochránit obyvatele Pudlova před velkou vodou,“ dodal starosta.

Příprava této stavby se táhla mnoho let, zejména kvůli neochotě hrstky soukromých majitelů pozemků, na jejichž neochotě pozemky prodat se jednání zadrhla. Na řadu tak přišlo i vyvlastňování. V rámci přípravy pro výstavbu protipovodňových hrází v Pudlově muselo být státem vykoupeno či vyvlastněno téměř 160 pozemků, v tuto chvíli zbývá pouze jediný.

Podle předběžného harmonogramu by lidé měli být kompletně ochráněni před stoletou vodou nejpozději v roce 2025. Vyplynulo to z jednání zástupců města se státním podnikem.

Bohumín zažil v novodobé historii hned dvě velké povodně, a to v letech 1997 a 2010. Sedmého července 1997 se do města přihnala tisíciletá povodeň, po níž zůstala katastrofální miliardová spoušť. Živel zahrozil Bohumínu ještě o třináct let později, kdy do města vtrhla stoletá voda z Olše a dvacetiletá voda z Odry. Tehdy povodeň zatopila šest ze sedmi městských částí a napáchala škody za více než 75 milionů korun.

Od té doby přibyly nové protipovodňové hráze za více než 170 milionů korun ve Starém Bohumíně, Šunychlu a naposledy ve Vrbici. V Bohumíně tak zbývá ochránit před velkou vodou už právě jen městskou část Pudlov.