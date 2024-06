Městský hřbitov v Českém Těšíně v neděli rozhodně nepřipomínal klidné a tiché pietní místo. Víkendová bouřka jej zpustošila doslova hororově, zanechala za sebou puklé náhrobní desky i rozbité pomníky, to vše samozřejmě pod vyvrácenými mocnými letitými stromy.

Poničený hřbitov v Českém Těšíně po bouřce, 23. 6. 2024 | Video: Deník/Radek Luksza

„Je tady více lidí než na dušičky…“ odtušil zaměstnanec správy hřbitova, jenž si právě dával s pěti kolegy pauzu. Od rána stačili prořezat a zpřístupnit chodníky na hřbitově. Mezi hroby se teprve dělat začne.

„Když padne túje, tak se s tím dá počítat, protože má jemný kořen. Ale tady leží na zemi třeba obrovská lípa, ta se také vyvrátila,“ prováděl hrobník místem zkázy. Hovořil doslova o apokalypse a nejhorší situaci zjistil v urnové části, kde byly jednoduché pomníky doslova zavaleny mohutnými stromy. Mimo jiné dvěma urostlými smrky.

„Hroby pod tím jsou rozbité, k těm jsme se ještě nedostali,“ pokračoval smutně průvodce českotěšínským hřbitovem. Nad ním byly zřetelné dva pahýly vysokých bříz, v tu dobu ořezávané specialisty na výškové práce.

„Tahle túje je taky opřená, to je práce pro ty horolezce,“ zastavil se hrobník o kus dále. Ukázal nám i nejstarší dub, vytržený živly ze země i s kořeny. Jedna z největších líp nicméně bouři přečkala, pomineme-li tedy nějakou tu zlámanou větev.

Likvidaci následků chlapi z hřbitovní správy odhadli – pokud jim nikdo nepřijde pomoci – minimálně na dva měsíce. „Vidíte, že je to celé zpustošené. Co se odklízení dřeva týče, nemyslíme samotnou opravu hrobů, to bude snad nekonečné. Budeme tady muset být vždycky aspoň čtyři. Navíc kyž je pohřeb, musí se kopat hrob. Taky tráva se musí sekat,“ připomíná hrobník klasické povinnosti těšínských pracovníků s tím, že bude muset přivést na úklid i nějaké brigádníky.