I když všichni, kdo by chtěli, nebudou moci býti o letošním Štědrém večeru kvůli koronavirovým opatřením na půlnoční přímo v kostelích, v podstatě kdokoli má možnost si půlnoční z toho svého kostela pustit na internetu. A to právě díky videopřenosům, které začala většina farností vysílat na jaře, když se kvůli epidemii zcela zavřely kostely.

Jak připomíná farář Jan Svoboda, českotěšínská farnost začala vysílat bohoslužby z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech ještě před vypuknutím pandemie. A nemyslí si, že byla náhoda nebo souhra okolností. „To byla boží prozřetelnost. Bůh ví, co se stane a proto nás vedl tak, abychom na dnešní dobu byli připraveni,“ říká farář Jan Svoboda.

Podívejte se na fotogalerii kostelů v regionu

Přiznává, že se do toho zprvu nikomu moc nechtělo. „Potřebovali jsme opravit kostel a řešili jsme úplně jiné věci. Ale polští kolegové nás vyzvali ke spolupráci, sehnali na to peníze a tak jsme t ozkusili. A jak se ukázalo, dobře jsme udělal,“ pochvaluje si českotěšínský katolický farář.

Takže i když letos na půlnoční v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova může je 80 lidí (v případě, že by se do čtvrtka zpřísnila opatření na 5. stupeň, tak jen 40 – pozn. aut.), kdokoli si ji může pustit na internetu. Jak to má udělat, se dozví na webových stránkách farnosti. Půlnoční v češtině začíná ve 22 hodin, v polštině přesně o půlnoci.

Půlnoční jen na internetu

Evangelický sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně připravil na Štědrý den večerní zpívání koled pouze na internetu. Více je na stránkách farnosti.

Ani karvinští věřící nebudou mít letos možnost zajít na půlnoční. „Bohužel. Všechno se každou chvíli mění, tak jsme se rozhodli že půlnoční budeme vysílat pouze na farním YouTube kanálu pod názvem Farnost Karviná. Přenos začíná ve 21 hodin,“ oznámil karvinský farář Przemysław Traczyk.

Běžných bohoslužeb se může (zatím) účastnit pouze 60 lidí. Kostel s. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je pro slavnosti zcela uzavřen.

V havířovském katolickém kostele sv. Anny začíná půlnoční ve 21.30 hodin, stejně tak u sv. Markéty. Zúčastnit 66 osob u sv. Anny (u sv. Markéty 32 osob).

Do orlovského farního kostela může aktuálně na bohoslužbu pouze 50 lidí. O Vánocích se mše svaté slouží až do odvolání pouze ve farním kostele, v kapli se bohoslužby s ohledem na malý prostor nekonají.

„Časy bohoslužeb jsou tak, jak je znáte z minulých let s jedinou výjimkou “půlnoční” mše svaté na Štědrý den, která bude letos začínat už ve 21.30 hodin,“ píše se na webu orlovské farnosti.