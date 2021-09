Chcete zabavit svého potomka a společně si sami něco vyrobit? Pak není nic jednoduššího, než si objednat termín v dílně spolku Radibudky, která byla ve středu otevřena ve Středisku volného času Juventus Karviná.

Dílna, kde si sami můžete vyrobit ptačí budku, je k dispozici pro veřejnost každou středu. „Předpokládáme, že zaujmeme rodiče s dětmi nebo prarodiče, ale i seniory. Ti už se o naší dílně dozvěděli a hlásí se nám,“ říká členka spolku Radibudky Jana Koláčková. Děti mladší 10 let s sebou musí mít dospělý doprovod.

Dorazit může i ten, kdo není úplně zručný. Při výrobě ptačích domečků asistují lidé, kteří ji zvládají dobře a každému poradí a pomohou. Dřevo i vruty tady lidé dostanou, včetně zapůjčení nářadí. „Stačí přijít s dobrou náladou a mít chuť něco postavit,“ dodává Jana Koláčová.

K dispozici je sedm stolů, tři středeční termíny a pokud bude zájem velký, uvažují, lidé ze spolku radibudky ještě o sobotě. Rezervační formulář je na webových stránkách radibudky.cz. „Vyrobenou radibudku by měl každý někam umístit, do formuláře zadat souřadnice a fotografii. Tím získá odměnu ve formě poukázky do sítě bonusových partnerů – do cukrárny nebo restaurace,“ dodává Jana Koláčková.

Projekt dílny Radibudky její autoři nabízejí také školám. „Už nás oslovují, že by chtěli, abychom to dělali u nich. Pro tuto variantu máme kromě samotné stavby budky připravenu interaktivní hry a s dětmi si povídáme o přírodě a ptácích. Dokonce mám i vlastní písničku, kterou s dětmi zpíváme. Dílna je vhodná také pro žáky 8. a 9., tříd v rámci předmětu Dílny,“ dodává členka spolku.

Projekt dílny Radibudky chtějí jeho autoři nabídnout a rozšířit i do jiných měst.