Před několika dny se neznámý zloděj vloupal do jejich vozu, z něhož vzal Boriskovu autosedačku v hodnotě sedmdesát tisíc korun. Rodina se bez této pomůcky neobejde. Chlapec, který má hned několik vážných zdravotních problémů, se nyní dostane jen do školy a blízkého okolí. Rodině navíc hrozí, že bude muset vrátit část dotace poskytnuté na koupi sedačky.

Pomoc

Do Ostravy až z Frenštátu pod Radhoštěm přijel v pátek pan Miroslav. „Když jsem četl, co se rodině stalo, nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Škoda, že už neplatí středověké zákony. Ten, kdo to udělal, si zaslouží useknout ruce. S kamarády z práce jsme se rozhodli, že rodině pomůžeme. Vybrali jsme čtrnáct a půl tisíce korun,“ řekl pan Miroslav, který odmítl sdělit své celé jméno i název firmy. „Nejde o jméno ani firmu. Prostě jsme se rozhodli lidsky pomoci. A tak jsme tady,“ dodal pan Miroslav, který vyjádřil přání, že by se rád s Boriskem alespoň jednou do roka setkal a přivezl mu dárek.

Rodinu nemocného Borise čeká boj o dotaci. Nic ale není ztraceno

Částkou třicet tisíc korun přispěla i Nadace Z+M. „Pomáháme postiženým dětem, ale nejen jim. Prostě lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci,“ uvedl zástupce Nadace David Kaniok. Kromě šeku od něj Borisek dostal i dárek ke svým dvanáctým narozeninám, které oslavil tento týden.

Mezi gratulanty se zařadila i Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Při jednom z minulých setkání se Borisova maminka svěřila, že syn miluje televizní pořady, kde se objevují policisté. Doma má plastovou pistolku a pouta. „Do výbavy jsem Boriskovi přinesla policejní čepici,“ usmála se Eva Michalíková. Jak se ukázalo, šlo o trefu do černého. Borisek si čepici okamžitě nasadil na hlavu a hrdě sledoval okolí.

S pomocí rodině přišel i Nadační fond Zlatá muška. Zřídil konto, na které mohou lidé zaslat příspěvek. Bližší informace o sbírce lze nalézt na facebookové stránce nadačního fondu.