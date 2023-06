Taneční soubor Radost&Impuls má na kontě desítky medailí a titulů z českých i evropských soutěží. První červnový víkend se vám ale povedl „majstrštyk“, když v juniorské kategorii získal titul Mistr mistrů. Jak se to seběhlo? Kdo jsou ti Mistři mistrů?

Mistrovství ČR se koná každoročně a pořádá jej Česká taneční organizace. Tentokrát se konalo na konci května v Praze a byly to čtyři dny soutěží v mnoha tanečních stylech – balet, jazz dance, art dance, modern dance, step, disco, hip-hop, latino show, orientální tance apod.Mistr mistrů je prestižní ocenění. Mistrovství končí galaprogramem, ve kterém soutěží všichni ti, kdo v dané disciplíně získali titul Mistr ČR. Všichni mistři napříč tanečními styly se pak utkají o titul s názvem „Mistr mistrů“ My jsme tento titul získali už několikrát, nejen letos, ale i v roce 2009, 2015, 2016 a 2019.

Bilance z posledního mistrovství republiky je doslova famózní. Jste schopna říci, který z těch titulů má pro vás největší hodnotu, kde jste to nečekala a přece se povedlo?

Soutěžili jsme ve třech tanečních stylech – art, jazz a modern dance, ve třech věkových kategoriích, děti, junioři, dospělí a soutěží velké formace, malé skupiny, sóla a dueta. Vezli jsme 68 choreografií a získali jsme 16 zlatých, 15 stříbrných a 11 bronzových medailí. Nejvíce si vážíme toho, že tým juniorů získal hattrick - vezli tři formace a všechny získaly ve své kategorii titul Mistr ČR a k tomu titul Mistr mistrů.

Tanečnímu vystoupení předchází tvrdý trénink, hodiny dřiny. Jak se ale tanečníci po úspěšném vystoupení, třeba po zisku medailí, odmění? Sladkosti? Dobré jídlo, aquapark nebo kino, atraktivní výlet? Prozraďte.

(smích) My to letos slavíme dalším tvrdým tréninkem… Sotva jsme se vrátili z Mistrovství ČR , vyrážíme na Mistrovství světa do Německa a 20. června na Mistrovství Evropy do Polska. Takže slavíme prací.

Předpokládám, že při tom množství tanečníků nejsou jeho členy jen děti z Bohumína. Odkud k na tréninky do Bohumína dojíždějí a odkud nejdál?

Samozřejmě základ souboru tvoří děti z Bohumína a okolních obcí, ale dojíždějí k nám i děti z Karviné, Ostravy, Hatě u Hlučína, Havířova a dokonce až z Příbora a Čeladné.

Soubor Radost&Impuls, to jsou desítky dětí od to nejútlejšího věku až po téměř dospělé. V dětství je tanec spíše zábava, ale láska k němu zůstává a někteří se tancem dokonce v dospělosti živí. Spočítáte, kolik takových tanečníků, kterým se stal tanec povoláním, souborem prošlo?

Určitě je nespočítám, ale je to tak. Mnozí dnes mají tanec jako své povolání, založili své taneční školy nebo sami aktivně tančí v divadlech, tanečních company, muzikálech. Máme dva naše členy ve slavném Cirku La Putyka.

Známým jménem ve světě tance je Marco Běhal. Dnes mladý muž původem z Bohumína, který prošel souborem, dnes žijící ve Švédsku, kde se živí tancem. Je aktuálně v souboru nějaký jeho pokračovatel, který by mohl mít podobně úspěšnou kariéru?

Já musím být moc vděčná, neboť v tom našem Bohumíně se líhnou talenty jeden za druhým. V současném týmu je řada ohromně talentovaných, pracovitých a skromných tanečníků, namátkou Elen Šnoblová, Pavla Galočová, Radka Sláníčková a mnoho dalších.

Soubor založila vaše sestra a vy jej vedete desítky let. Není to příliš dlouhá doba? Jistě občas cítíte únavu. Přišly na vás někdy chvíle, kdy jste si řekla, že už bylo dost a přemýšlela jste, že skončíte? Z jakýchkoliv důvodů…

Já vedu soubor už 41 let! Jako každý člověk večer píšu výpověď a ráno běžím do tělocvičny… O tom, že bych skončila opravdu, jsem nikdy nepřemýšlela. Někdy se s přibývajícími léty cítím moc unavená, ale ta práce mě naplňuje, i když má spoustu pozitivních i negativních emocí. Každopádně mým velkým cílem je dokončit tuto misi.

A rýsuje se nějaký váš pokračovatel? Někdo, kdo soubor povede v budoucnu?

Přiznám se, že se těším do důchodu (smích). Už dávno jsem si ale vyhlédla toho, komu na 50. koncertu Radost&Impuls předám klíč od tělocvičny. Pokud u toho zůstane a vydrží, převezme ode mne značku R&I Barbora Walecká, která tančila v Radosti od svých čtyř let. Já si ji vyhlédla a od jejích 15 let jsem si ji připravovala a učila „jak na to“. Dnes je Barbora v souboru zaměstnaná, je úspěšnou trenérkou a nadějnou choreografkou.

Soubor prožívá letos 41. taneční sezonu. Jaký pro něj máte dárek, nebo jak se obdarují sami tanečníci, anebo jakou formou se bude slavit, co si tanečníci připravili pro své fanoušky?

My už jsme si dárek dali. Každý rok v březnu máme velký koncert a ten se letos moc povedl. A samozřejmě bychom byli rádi, kdyby nám to na nějakém mistrovství Evropy či světa, jak se říká „cinklo“.

Druhý červnový víkend se soubor představí na MS v německé Riese. S jakými ambicemi odjíždíte?

Víte, neoplývám přehnaným sebevědomí. Vždy když vytvořím nějakou choreografii, mám z toho radost, věřím, že se bude bude líbit, ale zároveň pochybuji o tom, jestli je dobrá. A neustále přemýšlím, jak to udělat lépe. Takže do Riesy odjíždím s malou dušičkou a s přáním zatančit, jak nejlépe dokážeme.