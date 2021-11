Vakcinaci jsou v Bohumínské městské nemocnici vyhrazena čtvrteční dopoledne. Aktuálně zažívá místní očkovací centrum neskutečný nával. „Minulý čtvrtek jsme naočkovali 260 lidí, z toho byla takřka třetina klientů bez předchozí registrace. Přednost mají ti registrovaní, ale i tak se čekání protahovalo. Takový nápor nejde dlouhodobě zvládat. Vyzýváme proto zájemce, aby se registrovali, jenom tak se vyhnou dlouhému pobytu v čekárně,“ uvedla místopředsedkyně představenstva Bohumínské městské nemocnice Petra Tomanová. Registrace běží na webu https://registrace.mzcr.cz/ nebo na státem zřízené lince 1221.

Termíny očkování by se v Bohumíně mohly rozšířit i o další dny, podmínkou je ale zvýšený počet registrací. „Stane se tak jedině v případě, že zájemci budou v co největší míře využívat rezervačního systému. Podle něj můžeme efektivně naplánovat vakcinaci tak, aby nezatěžovala síly zdravotníků. Nemůžeme si dovolit nechat personál v očkovacím centru vyčkávat, zda se náhodou někdo zastaví. Situace na odděleních se zhoršuje, máme přes dvacet covidových pacientů, potřebujeme síly našich lidí využít jinde,“ vysvětlila Tomanová.

S registrací starším lidem, kteří nemají přístup k internetu a ve svém okolí ani nikoho blízkého, kdo by jejich údaje do systému zavedl, opět pomůže město. Od 10. listopadu bude znova v provozu asistenční telefonní linka 731 531 731, na niž se senioři mohou obrátit s žádostí o zaevidování. Volat mohou každý pracovní den od 8 do 11.30 hodin.

„Jen prosíme, aby ji využívali pouze lidé, kterým skutečně nemá kdo pomoci. Celý proces registrace po telefonu je časově náročný a nejsme bohužel schopni suplovat roli rodinných příslušníků,“ uvedl vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč. Město předpokládá, že největší zájem bude ze strany těch seniorů, kterým od druhé dávky uplynulo už šest měsíců, a mohou se tedy nechat očkovat třetí posilující dávkou. Na lince ale pomohou i těm, kteří se pro vakcinaci rozhodli až nyní.