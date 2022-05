„Bejvávalo. Od té doby, co tady začaly jezdit ty bagry a rozkopali nám chodník před barákem, je to hrůza,“ stěžuje si Jana Pololániková, majitelka oblíbené vývařovny, která tady funguje už 10 let.

A není sama, kdo je z už několik měsíců trvající přestavby Nádražní ulice v centru Českého Těšína nešťastný. Zeptáte-li se kteréhokoli majitele nebo prodavače z obchůdků vedle, řekne vám totéž. „Nejhorší to mají lidé o holi,“ říká kadeřnice ze salonu hned vedle.

Do obchodu přes staveniště a s bagrem za zády

Proč takový povyk? To kvůli rozkopanému prostranství před domy. Chtějí-li zákazníci do některého obchodu, kadeřnictví nebo jídelny, je to zejména pro ty starší hotové peklo. Když se tu chvíli budete rozhlížet, potkáte špatně chodící seniory, kteří se proplétají mezi dělníky a stavebními stroji a po nasypaném kamenné povrchu opatrně našlapují, aby se nezranili. Některé prodavačky z místních obchodů denně zásobují akčními snímky sociální sítě.

„Chápu, že když se něco staví, tak je třeba se obrnit trpělivostí, že to nějaký čas nebude úplný komfort. Ale jde mi o zákazníky, pro ně je přístup do jídelny někdy až nebezpečný. Minulý týden tady holky pomáhaly dvěma starým lidem, kteří na tom štěrko-kamenném povrchu upadli,“ říká majitelka jídelny.

Podobně to vidí prodavačka z papírnictví. „Zákazníků máme méně, ale nějak se to musíme přežít. Problémy mají ale kurýři ze Zásilkovny, kteří k nám vozí balíčky. Parkují někde daleko a všechno to sem musí nanosit,“ říká žena.

Obchůdek s dámským oblečením na rohu Nádražní a Bezručovy ulice je na tom lépe. Rohový vchod do prodejny zavřeli a vstup je dočasně z vedlejší ulice. „Máme štěstí, že naše prodejna má dva vchody,“ říká prodavačka.

Co na to město? Prosí o shovívavost

Všichni oslovení jsou prý zklamaní z přístupu města, které podle nich „strká hlavu do písku“. „Paní starostka tady byla, ale prakticky nic povzbudivého nám neřekla. Prý nás prosí o trpělivost. Jo, ale řekla, že na městské radě projednají, co by se dalo dělat. Upřímně? Nic od toho nečekám. Spíše bych potřebovala vědět, jak mám uživit jedenáct zaměstnanců, když mám o tři tisíce zákazníků měsíčně méně a po covidu prakticky nulovou rezervu,“ postěžovala si Hana Pololániková.

Jak se na celou situací dívají zástupci města? „V současné chvíli probíhá revitalizace druhého úseku ulice Nádražní v rámci projektu "Po stopách těšínské tramvaje". Samozřejmě, že v průběhu stavebních prací vždy dojde ke snížení komfortu, přístupové cesty do provozoven jsou však zajištěny stavbou po celou dobu prací. Předpokládáme, že po ukončení stavby získáme atraktivnější prostor s množstvím zeleně nejen pro občany a návštěvníky města, ale také pro majitele provozoven, kterým umožní případně i rozšíření jejich podnikatelských aktivit. Jediné, co město v obdobné situaci může nabídnout, je sleva z nájmu. Chtěl bych vyzvat provozovatele, kteří nepodnikají v prostorách města, aby se v této záležitosti obrátili na svého pronajímatele," vysvětlil Dariusz Branny, vedoucí právního odboru s dodatkem, že z revitalizace ulice Nádražní budou těžit právě majitelé těch nemovitostí, když zhodnocujeme prostor před jejich nemovitostmi. Stavbaři mají termín odevzdání díla letos v září.