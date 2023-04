/VIDEO, FOTOGALERIE/ Věž dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích je obehnaná lešením, zevnitř se ozývá bouchání, řezání a další zvuky typické pro stavbu či rekonstrukci. Pozornému kolemjdoucímu neunikne, že kostel vlastně levituje, prostě stojí ve vzduchu, protože stavbaři odkopali jeho základy, který nyní znovu vybetonují a zaizolují.

Petrovice u Karviné, rekonstrukce dřevěného kostela, vzkaz budoucím generacím. Rok 2023. | Video: Januszek Tomáš

Důvodem akce dřevěný kostel v Petrovicích a nutné rozsáhlé rekonstrukce je silné poškození červotočem a dřevokaznou houbou. „Rekonstrukce byla nutná, protože spousta dřevěných dílů byla napadena červotočem nebo byla shnilá. Ani střecha není v kondici, přestože před zhruba osmi lety se měnily některé šindele na střeše i na věži. Ale byla to oprava provizorní,“ říká petrovický farář Tomasz Stachniak.

Ale nejen část dřevěných dílů v kostele dosloužilo, na některých místech se také vydrolilo základové zdivo a jeden z nosných sloupů věže uhnil.

Heimstaden posílá na Karvinsku vyúčtování. Část nájemníků děsí nedoplatky

Tesaři už vyměnili poškozené nosné prvky v horní části a věž se pokrývá novým dřevěným šindelem. „Dále byly odstraněny shnilé spodní trámy roubení presbytáře a sakristie a tato část kostela se nyní ‘vznáší‘ díky kovovým podpěrám nad terénem,“ popisuje Miroslav Přikryl, vedoucí Odboru dotačních programů na Biskupství ostravsko-opavském.

Dodal, že takovou kompletní opravou prochází dřevěné kostely obvykle zhruba jednou za sto let. Rekonstrukce této kulturní památky z roku 1739 začala s půlročním zpožděním loni na podzim. Přijde na více než 23 milionů korun.

Napřed budova, pak přijdou na řadu varhany a oltáře

Farář Tomasz Stachniak věří, že rekonstrukce dřevěného objektu včetně podlahy bude na podzim hotová. „Kostel ale bude téměř prázdný, bude v něm jen hlavní oltář, tak uvidíme, zda bude možné konat bohoslužbu,“ říká.

Poté přijdou na řadu obnova oltářů, nástěnných maleb a také varhan. Ty byly společně s oltáři dočasně převezeny do jiné farnosti.

Kauza MRA Havířov: výsledek, několik obviněných z hospodářských trestných činů

Rekonstrukce svým rozsahem připomíná nedávnou generální opravu dřevěného kostela v Řepištích, ten marklovický je ale mnohem větší. A novinkou je také jeden stavební postup. „Spáry mezi trámy roubení naši předci ucpávali provazci smotanými ze sušené trávy – tzv. ostřice. Plánujeme tedy obnovit těsnění spár touto metodou, která není v našem regionu úplně obvyklá,“ popisuje Miroslav Přikryl z Biskupství ostravsko-opavského. Kvůli tomu se práce mírně protáhnou. Ostřice totiž nejprve musí narůst. Dokončení stavby se plánuje na září.

Vzkaz budoucím generacím

Když stavbaři letos v únoru sundali z věže makovici, našli v ní zinkový tubus, v němž se nacházely dobové dokumenty a mince, celkem tři vzkazy z let 1880, 1908 a 1949. „Dokumenty byly poškozené, proto jsme je předali pracovníkům Okresního archivu v Karviné, kteří je zrestaurovali a my si pořídili kopie, které nyní vložíme do dvou tubusů společně s dokumenty z dnešní doby. Originály zůstaly uloženy v okresním archivu,“ řekl starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik.

VIDEO: V Ostravě začal Konopex. Nejen masti dovezl Konopný táta z Těrlicka

Ten společně s farářem Tomaszem Stachniakem ve středu po poledni propriety, jako je například aktuální číslo Petrovického zpravodaje, mapu obce, brožuru o obci, dnes platnou tisícikorunu, mince a také flash disk s fotografiemi vložili spolu s kopiemi starších dokumentů do dvou nových tubusů a stavbaři je vložili do věže.

Krypta s rakvemi

Díky rekonstrukci kostelíku se také stavbařům odkryl dosud neznámý pohled do podzemní krypty pod kostelem. „Je zaklenutá a má zazděný vstup. Objevilo se také dosud skryté okénko do této krypty, takže bylo možné pozorovat, že uvnitř jsou uloženy rakve s ostatky pohřbených osob,“ říká Ondřel Elbel, mluvčí Biskupství ostravsko-opavského. Kdo našel pod kostelem místo posledního odpočinku, podle něj zatím zůstane záhadou. Krypta je totiž v dobrém stavu a není třeba do ní zasahovat.