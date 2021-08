Do roku 1974 byla Vrbice samostatnou obcí, dnes je městskou částí, ležící na hranici s ostravským Hrušovem a od centra Nového Bohumína vzdálenou pět šest kilometrů.

Známá je díky již zmíněnému Vrbickému jezeru, které je vyhledávanou rekreační oblastí a kam se lidé z centra města dostanou po cyklostezce. Jezero si oblíbili také rybáři a pro vodomilce vyrostlo nově na jedné z pláží molo a přístaviště, kde se budou půjčovat loďky - VÍCE ZDE.

Lidé jsou tu spokojeni

Nic zajímavého tu na první pohled nenajdete. Ale místní, z větší části starousedlíci, nebo navrátilci, jsou tu spokojeni. Důkazem budiž třeba místní rodák, pan Antonín Kostka. Roky už sice bydlí v Ostravě-Zábřehu, ale na léto se vždy stěhuje do malé chatky, kterou má na zahrádce.

„Co bych dělal v bytě? Jsem v důchodu, takže tady můžu být jak dlouho chci, jsem tu na vzduchu a díky práci na záhonech mám pohyb,“ říká muž.

I když ve vrbici nemají školu ani školku, místní jsou tady spokojeni. Ti starší s odrostlými dětmi určitě, ti mladší, chtějí-li tu žít, se smířili s tím, že musí děti do školy vozit. Ta nejbližší je v Pudlově, zhruba dva kilometry.

„Myslím, že si tu nemáme si na co stěžovat. Město se o tuto číst dobře stará,“ říká mi paní Michaláková a pokračuje v natírání plotu.

/ROZHOVOR/ Po zprovoznění dálnice mezi Starým Bohumínem a Ostravou koncem roku 2007 si Vrbičtí konečně oddechli. Pod domy jim přestaly jezdil tisíce nákladních aut a doprava v této městské části se po mnoha letech konečně zklidnila. Moc se tady nestaví, lokalita je v záplavovém pásmu, přestože má vybudovanou protipovodňovou ochranu. „Obyvatelé Vrbice by uvítali, kdyby je přestal obtěžovat občasný zápach ze skládky a kompostárny na území nedalekého Hrušova,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura - ČTĚTE ZDE.

Bohumín-Vrbice, srpen 2021.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Povodně mají místní stále v paměti

Na co Vrbičtí neradi vzpomínají, jsou devadesátá léta minulého století. Po otevření hranic a obrovskému nárůstu nákladní dopravy se obcí denně prohnaly stovky kamionů, a tisíce osobních aut, čímž zejména ti, kdo bydlí přímo u silnice hodě trpěli.

To se změnilo na koncem roku 2007, kdy byla mezi Ostravou a Starým Bohumínem zprovozněna dálnice. Její stavba však změnila třeba výhled na Vrbické jezero, které museli stavbaři zčásti zasypat. Ale protože je dálnice postavena špatně, bude se už za pár let mohutně opravovat. Není tudíž vyloučeno, že nejen nákladní auta budou opět (byť dočasně) jezdit přes Vrbici.

Stejně jako pro všechny Bohumínské, jsou i pro místní noční můrou vzpomínky na léto 1997, kdy region postihly katastrofální povodně. V centru Bohumína byly tehdy dva metry vody, a utrpěla i Vrbice, která leží poměrně blízko Odry. Úleva přišla v roce 2013, kdy byla dokončeny protipovodňové hráze sloužící jako ochrana této městské čísti před případnou velkou vodou. Když ale hodně prší, spodní voda se dostane všude…

„Zbývá dokončit ochranu sousední městské části Pudlov, tedy pravého břehu Vrbické neboli Orlovské stružky a pudlovské zástavby směrem k dálnici u Starého Bohumína,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Čím se před pár lety dostala Vrbice na první strany všech českých novin a do hlavních televizních zpráv, byla brutální vražda jednoho místního manželského páru, které vrazi unesli, zabili a těla zabetonovali do země v jedné ostravské garáži. Jede z vrahů je po smrti, dva si odpykávají vysoké tresty.

Jsou lidé, kteří se pro své povolání narodí a za práci, které se během pracovního života věnovali, by doslova dýchali. Přesně takto to má Vlasta Pieklová z Bohumína-Vrbice, jíž se osudnou, a podle jejích slov milovanou, stala práce matrikářky - ČTĚTE ZDE.

Bohumín-Vrbice, srpen 2021. Dlouholetá bohumínská matrikářka Vlasta Pieklová.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Rekreační zóna

Když byla řeč o Vrbici coby rekreační oblasti, je to pro Vrbici do budoucna velké téma. Z centra Nového Bohumína po cyklostezkách do Starého Bohumín a dále podél Odry až Vrbickému jezeru na pláž se dostanete za necelých 40 minut a ujedete 11 km. Zpět můžete zvolit rychlejší, ale rovněž bezpečnou trasu ve vymezeném cyklopruhu podél Ostravské ulice. Vzhledem k tomu, že při každé vyjížďce potkávám mnoho cyklistů, bruslařů a v poslední době také jezdců na koloběžkách, tak se zde asi lidem líbí.

Karel Ryl, hasič, který dal světu vědět o místním sboru

Ve Vrbici toho moc není, co ale funguje velmi dobře, je místní dobrovolný hasičský sbor, jehož členem je i Karel Ryl. Profesionální hasič a mistr České republiky v požárním sportu za rok 2007.

Dnes čtyřicetiletý Karel Ryl je také držitelem českého rekordu, kterého dosáhl coby reprezentant ČR časem 13,58 sec. zlepšil při výstupu do IV. podlaží.

Požární sport začal aktivně dělat od 18 let. V té době odmaturoval v a začal závodit za podnikové hasiče Bohumínských železáren. V květnu 2001 nastoupil do stanice HZS MSK v Ostravě-Porubě a je tam dosud. Karel Ryl bydlí v Bohumíně, stále je ale členem SDH Vrbice a běhá za veteránské závody.

Vrbice v datech

První písemná zmínka: 1229

Počet obyvatel: 490

Zajímavosti

S Ostravou, Doubravou, Těrlickem, Záblatím a Žukovem patří Vrbice mezi nejstarší obce na Těšínsku. Zdejší název pochází od vrbového proutí a porostu, kterého bylo velké množství u vodních ploch. V současnosti charakter obce ovlivňují řeka Odra, místní stružka a Vrbické jezero, které vzniklo po odtěžení štěrkopísku.

Tip na výlet

Vrbické jezero

Oblíbený cíl těch, kteří se rádi koupou naleznete v Bohumíně-Vrbici. Vrbické jezero je vodní plochou, která vznikla po odtěžení štěrkopísku. Koupání je zde však na vlastní nebezpečí, a to přesto, že se v Bohumíně již několik let netěží. Nejde totiž o oficiální rekreační oblast. Kromě možnosti koupání je zde různorodě využito vodních atrakcí – třeba půjčovny loděk, motorových člunů a vodních skútrů.