Ale i když nechtěl svou židli opustit, neměl na výběr. Krátce před osmou večer musel personál hosty bez výjimek poslat „do zimy“. Takže dopít, zaplatit, vyčůrat a ven…

Předčasná oslava Silvestra

Je čtvrtek večer a úderem 20. hodiny se kvůli zpřísněným protiepidemiologickým nařízením zavřely hospody a bary. Na čepované tak lidé zajdou až kdoví kdy. Právě fakt, že přesně týden před Štědrým dnem si lidé mohli naposledy zajít s kamarády na kafe, pivo či nějakou kořalku, dával tušit předčasného Silvestra. A nutno říci, že někde tomu tak opravdu bylo.

„Byl to docela mazec. Máme otevřeno od osmi a plno tu bylo od rána. Pak se to trochu uklidnilo, ale kolem poledne to začalo zase a až doteď jsme se nezastavily,“ říká mi servírka Veronika. Dodává, že za celý den padlo šest sudů Radegastu a ještě dvě bečky plzeňského. Hodně prý šel na odbyt i tvrdý alkohol.

Pohoda při posledním letošním čepovaném

Příležitost dát si poslední točený Radegast ve své oblíbené hospůdce v tomto roce si nechtěli nechat ujít ani Marek, Roman a Lukáš. „Je to smutné, že je to letos naposled, ale co naděláme. Samozřejmě, že jsme museli přijít,“ říká Roman.

V restauraci Blesk na Šumbarku je poměrně klid. Kdo by čekal divočinu, byl by zklamán. „Dnes tu bylo lidí tak akorát. Toto je taková rodinná hospůdka, chodí sem štamgasti, takže já jsem to takové čekal,“ říká majitel podniku Radomír Dian.

Dodává, že se na poslední den, kdy mohli mít otevřeno, nijak zvlášť nepřipravovali. „Šlo hlavně o to eliminovat ztráty z nedopitého piva,“ vysvětluje.

V horním patře jeho podniku vládla pohodová atmosféra, známí popíjeli pivko a povídali si. I proto, že to byl den výjimečný, rozdával majitel dárky v podobě štamprle na účet podniku.

„A necháš se vyfotit s těmi diplomy a vlajkami?“ ptá se bývalého fotbalisty Martina. „Jasně, proč ne,“ svolil s focením, a současně dodal, že se mu to, co se děje v republice, vůbec nelíbí. „Celá vláda je neschopná. Všechno je špatně. I ten Milion chvilek demokracie. Všechno na p**u,“ ulevil si.

I o patro níž vládne dobrá nálada. Několik dvojic mužů v ruce sleduje v televizi hokej a usrkává ze sklenice. Za rohem, stranou výčepu se hraje kulečník.

„Tady je klid, ale ten tu je pořád. Zato v Plechárně, hospodě, kterou mám ve městě, tam to frčí. Ale tam vás nevezmu, tam byste fotit nemohli, to by nemuselo dopadnout dobře,“ vysvětlil fotografovi Radomír Dian.

Veselé Vánoce?

Čtvrteční večer byl posledním pracovním dnem letošního roku pro většinu číšníků, provozních nebo lidí z kuchyně. Na jedné straně by mohli být rádi, že budou mít o letošních Vánocích volno a mohou je strávit s rodinou. Jenže…

„Jasně. Můžeme to tak brát, jako že máme volno a svátky budou v klidu. Ale na druhé straně je to smutné, bude méně peněz. Není přece možné být třikrát do roka bez práce,“ zlobí se Hanka, usměvavá servírka v civilu.

Dnes neměla službu a tak přišla posedět, podpořit kolegyně a rozloučit se. Práci se uvidí zřejmě až několik týdnů…

Otevřeli a hned zavřeli

Ve fryštátské pivnici Bečky sálá z krbu příjemné teplo. Občas někdo vyvětrá, jak otevře dveře, když jde ven kouřit, nebo se vrací.

„Je tu klid, všichni si vychutnávají poslední letošní čepované,“ říká usměvavá blonďatá servírka. V hospodě je maximální povolený počet lidí, přesně podle současných regulí.

Jen o několik stovek metrů od náměstí, na parkovišti pod Priorem, se odehrála velká událost. V Karviné otevřela první značková restaurace s rychlým občerstvením. A jak se dalo čekat, o hosty neměla nouzi. Kolem šesté večer čekali zákazníci před podnikem, až se uvnitř uvolní místo a kolem budovy byl věnec aut se zákazníky čekající na výdej z okýnka.

A od pátku to nebude jiné. Restaurace je po půldenním provozu uzavřená a podává kuřecí dobroty pouze před okýnko.