Do osmi až deseti let chce Heimstaden chátrající domky zbourat a místo nich postavit zcela nové, moderní dřevostavby, nevylučuje ale ani domy zděné. Mluví o několika variantách domků, jak vzhledově, tak velikostí obytného prostoru.

Rafaj: Prodáme leda celou lokalitu

Hned v úvodu padla otázka, která koluje mezi nájemníky bývalých bytů OD už mnoho let: „Nemůžete nám domky odprodat?“

Na tu se jim dostalo odpovědi, že odprodej jednotlivých bytů či domků současným nájemníkům není v souladu se strategií vlastníka těchto nemovitostí. „Leda byste se domluvili a koupili celou lokalitu. V takovém případě by se o tom dalo jednat,“ reagoval Jan Rafaj.

Domky, jaké kdo bude chtít

Plány vlastníka doubravských finských domků a tzv. desetidomků jsou následující: „Do konce letošního roku bychom chtěli postavit na volných parcelách dva vzorové domy. Na nich si vše „osaháme“, vyzkoušíme a doladíme a poté je představíme lidem v kolonii. Pokud budeme bourat, tak domy, které jsou v nejhorším stavu. Jasné je, že revitalizace takových domů by byla dražší, než jejich demolice a stavba domů nových,“ tvrdil zaplněnému sálu Národního domu ředitel společnosti Heimstaden.

Nájemníci, kteří se rozhodnou, že budou chtít do nového, si budou moci všechno prohlédnout, konzultovat s vlastníkem, který podle zájmu bude stavět domy nové.

Ideální variantou je, že se lidé přestěhují ze starého rovnou do nového. Odpadne tedy mezičlánek v podobě dočasného stěhování do jiného bytu a poté návratu do Doubravy. Takový totiž byla jedna z původních variant postupné revitalizace.

Starý dům zbourat, nový postavit

Proměna lokality má být tedy postupná. „V plánu máme revitalizaci celé kolonie a během 10 let bychom chtěli postavit 150 – 200 bytů, ročně 20 až 25 nových bytů. Vše se bude odvíjet od zájmu nájemníků,“ uvedl Rafaj.

Kolonie finských domků v Doubravě:

Byty v nových domcích mají být typu 1+kk (28 m²) až po 4+kk (81 m²). Domky mají být v několika variantách, vícegenerační i menší pro seniory. Vizualizace s novými typy domů si lidé mohli prohlédnout na plátně

Nájemníci: Chceme jistotu

Atmosféra v sále zhoustla v okamžiku, když slovo dostali přítomní lidé v sále. Zejména nájemníci se smlouvou na dobu určitou mají z budoucnosti největší obavy a vyptávali se, jak co s nimi bude. Například Luboš Knybel se dožadoval dlouhodobějších nájemních smluv, aby lidé měli jistotu, že v lokalitě budou moci bydlet i budoucnu. Jan Rafaj všechny v sále ujistili, že Heimstaden o své nájemníky stojí. „Je v našem zájmu,aby lidé u nás bydleli,“ dodal.

Řekl také, pokud se revitalizace rozběhne a vše bude fungovat jak má, je pronajímatel ochoten jít do dlouhodobějších závazků. Nyní ale ne. „Uvidíme, až budou stát ty pilotní domky. „Teprve potom budeme schopni dám lidem daleko větší jistotu. Také už budeme vědět, která lokalita se bude dělat jako první a snad vše poběží, jak si představujeme,“ uvedl.

Při další debatě však řekl, že vzhledem k tomu, co se děje na stavebním trhu, se obává, že se nepodaří vzorové domy postavíme ještě letos. „Stále ještě nemáme dodavatele,“ dodal Rafaj.

Na přetřes přišla tak výše nájemného v nových domech. Rafaj potvrdil, že nájemné bude vyšší, ale větší bude i komfort nájemníků. Na konkrétní výši nájemného v nových bytech nedošlo.

Lidé: Chceme zůstat, ale…

Řada lidí opouštěla sál už během debaty. A ani ti, kteří zůstali do konce, nebyli s výsledkem spokojeni. „Vlastně jsem se nedozvěděla nic, co jsem chtěla vědět. Pouze to, že chtějí bourat domy ve špatném stavu a postavit nové. To už jsme ale věděli,“ říká paní Klára, která bydlí ve dvojdomku s rodiči.

Má sice smlouvu na dobu neurčitou, ale i tak chce přesně vědět, jak bude bydlet.

„V tuto chvíli jsme rozhodnuti tady zůstat. Nevíme, ale jaké nám nabídnou podmínky. Vadí mi ta nejistota, kdy člověk neví, kdy to přijde,“ říká žena.

Projekt revitalizace v lokalitách, kde se stále topí tuhými palivy, chce společnost Heimstaden aplikovat všude tam, kde vlastní nemovitosti. Jak potvrdil Jan Rafaj, v obcích, kterých se to týká, už o tom starostové vědí a projekty se připravují. „Do dvou let musíme mít pro každou lokalitu plán,“ řekl Rafaj. Obdobné hornické domky jako jsou ty v Doubravě má Heimstaden v Horní Suché, Petřvaldu, Radvanicích nebo třeba v Ostravě-Hrušově.