"Povodí Odry, státní podnik provozuje a udržuje v řádném stavu jednotky stovek kilometrů říčních hrází pro ochranu měst a obcí kolem vodních toků. Říční zemní sypané hráze jsou několika typů podle konstrukce a použitých materiálů do násypu," uvedla mluvčí podniku Povodí Odra Šárka Vlčková.

Nejčastěji se využívají zemní homogenní hráze. To jsou hráze z jednoho druhu materiálu. Dalším typem jsou heterogenní hráze. V násypech těchto hrází je použito více typu materiálů. Mezi takové hráze patří např. hráze s návodním těsněním z jílu nebo vnitřním těsněním z jílu. Normové požadavky na min. šířku koruny hráze nebo sklony svahů však vyžadují nemalé nároky na prostor. Tam, kde prostor není, se hráze nahrazují protipovodňovými nejčastěji železobetonovými zdmi. Každá hráz má svůj návrhový průtok.

"Tomuto návrhovému průtoku odpovídá stanovená N-letá velká voda, kterou vydává a poskytuje vodohospodářům našeho podniku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hráze v povodí Odry mají převážně návrhový průtok, který se rovná stoleté vodě Q100. Návrhovému průtoku odpovídá návrhová hladina v příslušné řece a výška hráze. Od této návrhové hladiny je koruna hráze převýšena o bezpečnostní rezervu," podotkla mluvčí.

Důvodem bezpečnostní rezervy je to, že při projekčním návrhu se pracuje s řadou nejistot, protože pracujeme s jedním z nejsložitějších systémů – s dynamickou povodňovou vlnou a povodňová hladina má v obloucích naklonění, rozvlnění, dále po ní plavou předměty, které unáší voda, kmeny stromů a další nesený materiál. Pro stoletý návrhový průtok se doporučuje převýšení koruny hráze o 0,3 až 1 metr.

Říční hráze na stoleté průtoky nejsou určeny k přelévání a nejsou na to vybaveny opevněním. Bylo by chybou vodohospodářů, pokud by například hráz navržená na stoletý průtok byla zničena již při vodě desetileté. Při letošní povodni došlo vlivem extrémních srážek k dramatickému překročení návrhových stoletých průtoků. Ve vodních tocích byly předběžně zaznamenány průtoky až do 2 násobku stoletých vod, tj. 200leté, 500leté a pravděpodobně i vyšší do Q1 000.