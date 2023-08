V Českém Těšíně začíná oprava spojnice centra s dálnicí. Řidiče čekají potíže

/FOTOGALERIE/ Řidiče v Českém Těšíně čekají v nejbližších týdnech komplikace, a to kvůli opravě frekventované ulice Frýdecká. Jde o jednu ze spojnic centra města s dálnicí a městkou částí Dolní Žukov. Oprava povrchu silnice je rozdělena do několika etap a vyžádá si částečné uzavírky, které střídavě potrvají až do začátku října.

V Českém Těšíně začíná v pondělí oprava ulice Frýdecká, která přinese komplikace v dopravě. Potrvá několik týdnů. | Foto: Deník/Tomáš Januszek