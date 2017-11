Řidiči přišli na to, že bez ceníku na automatu nemusí za parkování platit

ANKETA/ Přestože podle dopravních značek by měli lidé za parkování ve Fibichově ulici platit, někteří řidiči upozorňují, že na automatu naní zveřejněn ceník a platit proto zatím nemusí.

Nově zpoplatněné parkoviště od 1. listopadu kontrolují strážníci a řidičům, kteří za parkování neplatí, vyměřují pokuty. Ne všichni si to ale nechávají líbit.

"Já tady zatím parkuju zadarmo. Je pravda, že mě zatím nikdo nekontroloval a neměl jsem ani žádný lístek za stěračem. Ale pokud by to snad někdo chtěl udělat, tak s ním rychle vyběhnu. Nikde totiž není uvedeno, kolik se za parkování platí. Na ostatních automatech ve městě jsou informace o ceně parkovného. Tady na to asi zapomněli. Takže, dokud nebudu vědět, kolik mám zaplatit a za jakou dobu, tak do automatu žádné peníze vhazovat nebudu," řekl motorista, který si při každém parkování automat vyfotografuje, aby měl důkaz, že na něm žádný ceník není.



Taková informace o ceně a době parkování, ale například i provozovateli parkoviště, jaká je na parkovišti před poštou, na nově zpoplatněném parkovišti ve Fibichově ulici schází.

Deník si situaci ověřil a ceník skutečně schází. Dá se proto předpokládat, že případný spor se strážníky nebo správním orgánem by řidič vyhrál. Před zaplacením by měl mít informaci o tom, kolik za určitou dobu stání zaplatí.

Je možné, že někteří motoristé dostali od strážníků tzv. předvolánku, se kterou by se měli k dořešení přestupku obrátit buď na strážníky, nebo některou jejich služebnu, pokud i oni ale uplatní námitku, že nevěděli, kolik mají zaplatit, mají šanci na úspěch. Hůře jsou na tom řidiči, kteří přestupek uznali a pokutu už zaplatili.

Automat ve Fibichově ulici pochází z parkoviště u magistrátu. Město ho přesunulo a dovybavilo solárním zdrojem energie. Lístek s důležitými informacemi je zřejmě teprve v tisku a bude doplněn později.