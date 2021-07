Tentokrát se bude hudbou pomáhat třem orlovským dětem s mentálním postižením. Každoročně byl tento výtěžek rozdělen mezi tři vybrané tváře festivalu, nejinak tomu bude i letos. Vloni se festival kvůli koronavirové krizi neuskutečnil, ale v roce 2019 bylo vybráno 109 tisíc korun, předchozí rok dokonce 202 tisíc.

Hudebníci budou hrát pro postižené děti

První z tváří letošního ročníku festivalu ROCKTHERAPY je patnáctiletá Kamila Fábryová, která trpí mikrocefalií, což je vrozená vada. Je to veselá a usměvavá dívenka, ale nemoc je nevyzpytatelná.

„Ze sekundy na sekundu dojde ke změně. Kamilka přestane mluvit, nesoustředí se a je hyperaktivní. Není to vůbec jednoduché,“ vysvětluje její maminka. Z příspěvku by Kamile koupila trojkolku pro handicapované a pořídila by jí vybavení pro pohybové aktivity.

Dominikovi Kovaříkovi je dvanáct. Jeho diagnóza je Westův syndrom, pravostranná hemiparéza, ADHD. Dominik měl v den představení tváří festivalu výbornou náladu. S přehledem pózoval, házel úsměvy a sršela z něj absolutní pohoda. Bohužel, ne vždy tomu tak je. Ani s jeho nemocí člověk nikdy neví, jak tomu bude za minutu. Dominik se s láskou nechal fotit i se svou sestřičkou.

„Obvykle si s ní odmítá i hrát. Je nejraději sám, je hyperaktivní a mnohdy i agresivní. Teď je po operaci pravé nohy, takže se učí znovu chodit,“ vysvětluje maminka Lenka. Dominik by potřeboval lázně, je nezbytná rehabilitace nožičky a vzhledem k jeho pohybovému omezení by potřeboval i kočárek.

Třetí tváří je čtrnáctiletý autista se středně těžkou retardací Michal Ondrúš. Michal touží po vybavení dětského pokoje, miluje auta a potřeboval by i svůj tablet. „Je to správný kluk, akorát trošku svérázný. Vyhýbá se lidem, v pokoji požaduje své království a mnohdy nestojí ani o přítomnost svých dalších tří sourozenců,“ prozradila maminka Veronika.

„Jsme rádi a pevně věříme, že letošní ročník festivalu se uskuteční, i když s určitými protiepidemickými opatřeními. Vloni jsme nikomu nemohli pomoct, tak to letos musíme napravit. Všechny kapely vystoupí za úplně jiné částky než je běžné, všichni jsou si vědomi faktu, že se jedná o charitu. Věřím, že všechno dobře dopadne a vybereme hodně zajímavou částku,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů festivalu Ivan Jeki Jekielek.

Přehlídka kapel

Letošní ročník ROCKTHERAPY se koná poslední srpnovou sobotu, tedy 28. srpna v areálu letního kina. Od 13. hodiny se postupně představí kapely Perseus, Solar Systém, Signum Regis, Within Silence.

„V 17.30 hodin se fanoušci rockové hudby mohou těšit na na kapelu Forest Jump, poté partičku Gate Crasher. Domácí Ahard vystoupí ve 20 hodin 10 minut a po nich XIII. Století. Ve 23 hodin program uzavře Oberschlesien.

Organizátoři nezapomněli ani na doprovodný program pro děti a stánky s občerstvením.