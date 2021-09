Nadace dřevo pro život Nadace už 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní prostředí pro nás i budoucí generace. Více o nadačních projektech o lese, dřevě a životním prostředí najdete na www.DrevoProZivot.cz.

Svou záštitu soutěži udělila čtyři ministerstva a 18 odborných fakult a škol z ČR a SR. Studenty v práci se dřevem podporují Ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další firmy a média z oboru. Díky této podpoře si vítězové získali finanční odměny v celkové hodnotě 120 tisíc Kč, dvoudenní exkurze do výrobních závodů Stora Enso a Kronospan, licence k programu SEMA na navrhování dřevěných konstrukcí, dřevěné hodiny a pera a roční předplatné časopisů Dřevo&stavby a Stavebnictví.

„Do letošního ročníku Stavby s vůní dřeva bylo přihlášeno 57 projektů, což je nejvíce za celou dobu existence soutěže. Těší nás také zvyšující se počet přihlášených týmu, kterých se letos sešlo 9. Studenty od účasti neodradila ani domácí výuka, která má určité limity, ani posunutý termín státních zkoušek překrývající se s uzávěrkou přihlášek do soutěže. I přesto se většina soutěžících stihla přihlásit v řádném termínu,“ komentuje výjimečně úspěšný ročník soutěže Stavby s vůní dřeva Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život.

Studentka stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně Dorota Świderová přihlásila do soutěže návrh moderní úpravy kaple na kopci Poustka. Díky použití přírodního materiálu (dřeva) návrh moderní kaple přirozeně zapadá do okolí. Dřevokapli zároveň vrací kousek z historie.

Soutěž zaměřená na dřevěná stavění v České republice, to je soutěž Stavby s vůní dřeva. V letošním roce získala cenu veřejnosti Dorota Świderová z Havířova.

