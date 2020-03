Cena jedné roušky je 50 korun a peníze poputují na účet humanitární organizace ADRA.

Nabízené jsou roušky pro děti a malé a velké pro dospělé a lze je koupit pouze pomocí platební karty a to maximálně čtyři denně.

„Snažili jsme se pro náš rouškomat najít nejvhodnější místo. I díky vstřícnosti společnosti Kaufland a velkému množství zákazníků jsme si vybrali jejich hypermarket,“ říká primátor Karviné Jan Wolf.

Do rouškomatu se vejde zhruba 550 roušek a automat bezplatně zapůjčila společnost LUMO PLUS. Roušky do rouškomatu šijí zaměstnanci magistrátu a také příspěvkových organizaci.

Všechny peníze z prodeje roušek poputují na účet humanitární organizace ADRA.