Vodácký spolek Posejdon se musel kvůli zákazu shromažďování obejít bez pomoci dětí, do přírody tak vyrazili pouze dva dospělí. I tak se jim podařilo nasbírat 270 kilogramů odpadků.

Dvoučlenná dobrovolnická úklidová četa vyrazila na tři dny k břehům Olše, aby zbavila přírodu odpadků, které tu nechali nezodpovědní lidé.

„Virus zastavil hromadné akce, a tak jsme náš tradiční jarní úklid s dětmi v rámci projektu Ukliďme Česko tentokrát museli odložit. Vycházky dvojic ale dovolené jsou, tak jsme se zapojili do Rouškového úklidu. Odpracovali jsme celkem sedmnáct dobrovolnických hodin,“ říká šéf vodáckého spolku Posejdon Roman Štolfa.

S úklidem mu pomáhala Mili Ptáková z kroužku Dětská kavárnička při DDM v Orlové. Nasbírali neuvěřitelných 270 kilogramů odpadu, nejvíce plastů a také 12 pneumatik.

Nejprve přišel na řadu levý břeh řeky Olše ve Věřňovicích, poté dobrovolníci uklidili les nedaleko cyklostezky číslo 10, která vede podél Olše do Bohumína a na opačnou stranu do Bukovce. „Využili jsme znovuotevření sběrného dvora v Dolní Lutyni, kam jsme odvezli odpad nasbíraný v přírodě. Rádi bychom poděkovali vedení Dolní Lutyně za vstřícnost,“ doplnil Štolfa.

Vodácký Spolek Posejdon vznikl v roce 2005 a kromě vodáctví se věnuje i údržbě nástupních míst na Odře, Olši a Ostravici.

„Pravidelně také chodíme s nejmenšími členy našeho spolku do přírody a sbíráme, co do ní nepatří. Děláme to rádi a dobrovolně. Náklady na nářadí, ochranné pomůcky, dopravu a drobné občerstvení řešíme s našimi partnery. Věříme, že příští úklidovou akci už budeme moci absolvovat i s dětmi,“ uzavřel Štolfa.