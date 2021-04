/FOTO, VIDEO/ Pondělí 12. dubna. Den D pro pro školáky na prvním stupni a jejich učitele. Díky rozvolnění se část školáků může po čtyřech měsících vrátit k normální výuce přímo ve škole. K tomu ovšem potřebují mít negativní antigenní test.

Nejmenší školáci na ZŠ Dělnická v Karviné si zarecitovali básničku. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Jak to všechno bude vypadat v praxi, jsem se vydal zjistit na Základní školu Dělnická v Karviné-Novém Městě. První skupina školáků, některé v doprovodu rodičů, čeká před hlavním vchodem krátce před tři čtvrtě na osm. Učitelka pouští děti dovnitř a odchází s nimi do šaten, odkud pak společně pokračují do třídy.