Asi nejdále s přípravami jsou v Dětmarovicích, kde budou radní vybírat příští týden z došlých nabídek projektantů. „Zastupitelé schválili přípravu projektu rozhledny v typu, který stojí v Rokycanech. Rozhledna bude stát na Něbrojově kopci, nedaleko domova pro seniory,“ uvedl starosta Dětmarovic Ladislav Rosman. Dodal, že věž má být 28 metrů vysoká a bude z ní vidět do Polska, na Karvinou, Dětmarovice i Orlovou.

Detail schodiště na vyhlídkové věži, která už stojí v Rokycanech.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

O nové atrakci tohoto typu uvažují také v Těrlicku. V místní části Kostelec, kde je druhý nejvyšší bod okresu – 371 metrů nad mořem – by mohla v budoucnu stát vyhlídka. Obec v tomto místě nedávno nechala zbourat budovu zchátralé restaurace a celé prostranství vedle Domu PZKO chce zkulturnit a zatraktivnit.

„Uvažujeme tam postavit nějaký malý parčík, hřiště, předběžné jsme se bavili o tom, postavit tam rozhlednu. Je to druhé nejvyšší místo okresu a je odtud krásný rozhled do širokého okolí. Mohla by to být pěkná turistická atrakce. Ale zatím je vše ve stádiu úvah a diskusí,“ říká starosta Martin Polášek.

Krásný výhled je také od sochařského parku pod Babí horou, což je nejvyšší bod okresu, který má 423 metrů. „Jenže tam jsme se nebyli schopni s vlastníky pozemků a nebyl byl by k té rozhledně přístup,“ dodal starosta.

Výhled z těžní věže

Karvinsko vlastně jednu, byť netradiční rozhlednu má. Obce Horní Suchá nabízí výhledy po okrese, do Polska, na Beskydy, Fatru i Jeseníky z vrcholu bývalé těžní věže, která stojí v Průmyslové zóně František.

„Prohlédnout si okolí z věže umožňujeme zájemcům vždy na začátku podzimu v rámci celostátní akce nazvané Měsíc věží a rozhleden¨,“ říká starosta Horní Suché Jan Lipner. Letos by se akce (pokud ji nezhatí covid) měla konat od 28. září do 28. října.

Myšlenka na vybudování nějaké turistické atrakce koluje také v Horních Bludovicích. Mezi zastupiteli se diskutuje o tom, zda na některém z kopců nepostavit rozhlednu. Výhledy by byly jistě nádherné na všechny strany.

„Každopádně bychom rádi v nejbližší době vybudovali cyklostezku, která se napojí na cyklostezku z Havířova a povede podél Lučiny směrem k Žermanické přehradě. Stavební povolení už máme a teď sháníme peníze,“ dodává starostka Petra Ficková.