Pendolino poničené při loňské nehodě v Bohumíně České dráhy (ČD) neopraví. Bylo by to neekonomické. Náklady na opravu se odhadují mezi 200 a 250 miliony korun. Jak uvedl Český rozhlas, nepoškozené vozy dopravce využije na náhradní díly pro zbývající soupravy, poškozené vozy zlikviduje.

Nehoda pendolina, červen 2022. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

České dráhy nyní vypravují čtyři pendolina ze sedmi. V budoucnu vyřazené pendolino nahradí některá modernější souprava, například ComfortJet.

„Bylo rozhodnuto, že soupravu opravovat nebudeme. Částka by se mohla vyšplhat až na 250 milionů korun. A to by bylo neekonomické,“ citoval Český rozhlas dále Vandu Rajnochovou, mluvčí ČD, s tím, že nepoškozené části dopravce bude používat jako zdroj náhradních dílů pro zbývající soupravy.

V Bohumíně se srazilo pendolino s posunovou lokomotivou. Strojvedoucí nepřežil

Deník již dříve upozornil, že vzhledem k velkým nákladům na opravu i stáří jednotky se začíná čím dál častěji mluvit o tom, že už se pendolino do provozu nevrátí a bude sloužit jako zásobárna náhradních dílů.

„Rozhodnutí finálně ještě nepadlo, ještě se dopočítává ekonomika. Spíše to směřuje k tomu, že se opravovat nebude,“ řekl člen představenstva Českých drah Jiří Ješeta na začátku roku - více zde.

Ke srážce pendolina s posunovací lokomotivou v Bohumíně došlo v červnu loňského roku. Nehoda si vyžádala jeden lidský život. Zemřel strojvedoucí pendolina, dalších pět osob bylo zraněných. K tragédii došlo jen několik stovek metrů po výjezdu vlaku z bohumínského nádraží.