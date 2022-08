Od spuštění mapové aplikace Karvinsko ve stopách času uběhlo 14 měsíců a využilo ji okolo 30 tisíc uživatelů. Co všechno člověk v této aplikaci najde?

Je tam zmapovaná takřka celá stará Karviná, tedy dnešní oblast Karviná-Doly. Jsou tam vyznačeny až na malé výjimky všechny domy a ke všem objektům, tedy domům, kostelům, nemocnici, školám, všemu, co tam stálo, jsou historické fotografie, které si lze prohlížet. Ale nejen to: jednotlivé objekty mají vždy připojený odkaz na nějakou archiválii, nejčastěji arch ze sčítání lidu z roku 1921, kde se může člověk podívat, kdo v domě žil, komu objekt patřil.

Po stopách života ve staré Karviné se můžete vydat pomocí nové aplikace

U objektů škol jsou napojeny veškeré archiválie, které máme digitalizované – staré kroniky, matriky, pozemkové knihy, třídní výkazy, kde si mohou prohlížet jednotlivé žáky, atd. Snažíme se o to, aby to bylo komplexní a aby tam ke staré Karviné bylo možné najít pokud možno všechno. Aplikace je informačně velmi bohatá, obsahuje – fotografie, archiválie, dokumenty, odkazy do katalogu památkového ústavu, odkazy na publikace, které vyšly například o lágrech, které stály na území staré Karviné. Cokoli je k dispozici a my o tom víme, je k tomu minimálně odkaz. To hlavní jsou ale fotografie.

Jak taková věc vzniká? Můžete to alespoň zjednodušeně popsat?

U staré Karviné jsme už nějaké digitalizované fotografie měli z tematického webu Stará Karvinná. Když fotografie jsou, zanesou se v digitalizované podobě do mapy. Když nejsou, musím udělat web, protože každý objekt má své webové stránky. Na základě dobových archivních map je pak třeba rozklíčovat, kde stál který dům, jaké měl popisné číslo a tak dále. Dá se říct, že je to tak trochu detektivní práce.

Proč?

Pro mě to bylo a stále je náročné v tom, že starou Karvinou nepamatuju a navíc mapy jsou velmi nepřesné. Navíc některá popisná čísla se na starých fotografiích nedají přečíst, nebo velmi často zaměníte šestku za devítku a podobně. Přesnou lokalizaci navíc komplikoval fakt, že na území Karviné Doly proběhlo několikrát přečíslování. Jádro města je ale zmapováno prakticky celé, problémy ale byly v okrajových částech města.

Albrechtova škola: místo nefunkčního bazénu tu bude multifunkční areál

Nakolik jste schopni garantovat, že informace v této mapě jsou správné? Může se stát, že jsou tam chyby?

Určitě tam budou. Já jsem ale vděčný za odezvu. Když mi někdo napíše nebo zavolá, že to nebo o no tak nebylo, jsem schopen to všechno opravit. Tímto způsobem pracuje například i Zemský archiv v Opavě v rámci digitálního archivu, který nabízí téměř 20 milionů skenů! Kdybychom měli „jít ven“ s tím, že že vše stoprocentně správně, tak tam ty věci nejsou. Spoléháme na badatele, kteří nám běžně píší, že tam je chyba. Poděkujeme, údaje opravíme a takto se vše postupně vylepšuje a zpřesňuje. Předpokládám, že i v této aplikaci jsou chyby a přivítám, když mi kdokoli dá vědět, že je něco nepřesné nebo špatně. Jinak se to dělat nejde, nikdo nejsme neomylný.

A pomohli vám lidé, kteří s tou aplikací pracovali?

Já se od začátku pokoušel projekt propojit s veřejností, aby mě pamětníci opravili a třeba poskytli své fotografie. Ta odezva nebyla až taková, jakou jsem očekával, nicméně když jsem si nevěděl rady, hodně mi pomohl kromě jiných také Jan Polakovič, velký znalec staré Karviné. Ačkoliv ji také nepamatuje, mapuje její historii spoustu let a je schopen fotografii lokalizovat.

Má aplikace nějaký komunikační kanál v uživateli?

Má. Vytvořil jsem diskuzní prostor formou facebookové skupiny, která má po roce fungování tisíc členů. Je mi jasné, že toto je pro úzkou skupinu lidí, ne každého zajímá historie. Ale ti, kdo se o historii zajímají, píší, že mají radost, že něco takového existuje.

Nákupní ráj pro Čechy v Polsku pokračuje, hurá za hranice. Takové jsou tam ceny

Po staré Karviné se Vám podařilo zmapovat městskou část Louky, která také z velké části padla za oběť těžbě uhlí. Jak jste sbíral materiály v tomto případě?

K Loukám bylo fotek minimum, skoro téměř žádné a proto jsem se musel spolehnout zvětší části na fotografie pamětníků. A pak to opět byla detektivní práce. Dochovala se totiž jediná, navíc dost špatná mapa původně samostatné obce Louky nad Olši. Hodně mi se sháněním fotografií a dokumentů pomohl tamní nadšenec pan Pavel Gebauer.

Začal jste starou Karvinou, přibyly Louky a nově kříže a kapličky. Co bude dál?

Mapovou aplikaci jsem nazval Karvinsko ve stopách času, protože jsem chtěl začít starou Karvinou, ale nechtěl jsme s ní skončit. I proto přišly Louky. Mohl bych říci, že jsem si chtěl od domů trochu odpočinout, a proto jsem začal mapovat kříže, kaple a pomníky. Myslím si totiž, že to má smysl, protože i když se to nemusí zdát, tak ty drobné sakrální stavby mizí.

Těch křížků a pomníků máte v aplikaci přes šedesát, jen na území Karviné a Petrovic. Co plánujete dál?

Oslovila Orlová, že by také chtěli zmapovat stejným způsobem starou Orlovou, ale jednání jaksi usnula. Možná jen dočasně. Určitě bych ale rád zmapoval další lokality. Pokud mi to čas dovolí, pustil bych se do Darkova, Doubravy a Starého Města. Možností je spousta. Toto město a celý kraj mají obrovský potenciál ve všech směrech a zdejší historie je natolik bohatá a jedinečná, že by byla škoda ji před světem schovávat. Proč si ji nepřipomínat v nějaké atraktivní formě? Tady na Těšínsku se toho v minulosti tolik odehrálo, ale je třeba to daleko více a lépe prodat. Tento region je ve své historii v mnohém jedinečný.

Hlavní třída v Českém Těšíně se promění a zklidní, podívejte se

Takže s této své práci hodláte pokračovat?

Určitě. Škoda, že se s tím nezačalo dříve. Jsem ale přesvědčený, že všechno, co už se podařilo sesbírat a zdigitalizovat, by mělo zůstat zachováno pro naše potomky. I protože je to platforma, které oni rozumí. I když dnes je to třeba nezajímá, může se to změnit a kdo bude chtít, tak si informace v tom virtuálním světě najde.