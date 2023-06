Kdo podle vás v konečném důsledku za vaším odvoláním stál? Krajští zastupitelé, nebo centrální pražské předsednictvo? Beru to spíše možná i tak, že do jisté míry to mohla být skutečně snaha i těch lidí samotných, bez toho, že by je k tomu ve finále někdo z Prahy směřoval.

Překvapilo vás to, když už to místy vypadalo, že největší tlak opadl?

V politice musí být člověk připraven na všechno. Ne že by mě to tedy zásadně překvapilo, ale ano, bylo to určité překvapení ve vztahu k tomu, co zaznělo na klubu ANO týden před zastupitelstvem (ujištění, že Ivo Vondrák prozatím zůstává hejtmanem, pozn. red.), ale to se v politice děje poměrně často a člověk musí být připraven. Překvapil mě však postoj některých lidí, kterým jsem skutečně věřil.

Veřejnost částečně asi tuší, ale kteří to byli?

To vám takto nemůžu říct.

Může mít výměna hejtmanů dopad na rozběhnuté krajské projekty?

Já doufám že ne. Ale vyloučit to nemůžu, protože přicházíme do poměrně kritické fáze, kdy máme podané strategické projekty do operačního programu strategické transformace. Nyní začíná proces jejich posuzování a nastane řada věcí, které bude třeba řešit, ať už s univerzitami nebo dalšími subjekty. Samozřejmě Evropská unie bude velmi pečlivě sledovat, co se děje, protože jsme byli z pohledu hodnocení dávání za příklad toho, jak politický konsensus vede k cíli.

Jak vidíte svou budoucnost v politice?

Hejtmanem už nejsem, ale stále jsem poslancem. Na tom se nic nemění. To je jedna věc. Zároveň jsem v jakémsi zápřahu neustále už od roku 1985, zakládal jsem katedru informatiky, byl jsem hostujícím profesorem v Rakousku, ve Spojených státech, byl jsem děkanem, rektorem, nakonec hejtmanem a poslancem, té práce bylo strašně moc. Naplánuju si teď několik týdnů odpočinku na to, abych vydechl a vyklusal ten tlak z poslední doby.

Už víte, zda budete příští rok ve volbách znovu kandidovat?

Skutečně se teď potřebuju vnitřně trochu srovnat. Tlak, který na mě byl vyvíjen od chvíle, kdy jsem, jak říkám, jen prezentoval svůj názor, byl velký. Celé se to začalo tlačit způsobem, kdy jsem si někdy skutečně připadal jako štvanec. Už jsem si v životě něco prožil a musel ustát, takže jsem to nevnímal jako něco, co by se nedalo přežít, na druhé straně to skutečně nebylo nic příjemného, a myslím si, že to je to, co považuju na politice za nejhorší – takovou tu omluvu: ‚víte, to je politika‘. Ale politiku dělají konkrétní lidé, je třeba se nevymlouval na politiku, ale říct si, kde je moje osobní integrita, co chci a jak se chci chovat.

Proč jste se rozhodl sám rezignovat? Byla to otázka cti?

Podle mě byl tlak velmi vysoký a i kdyby se situaci podařilo hlasováním o důvěře nějak zvrátit, zase bychom procházeli tímtéž za tři měsíce na dalším zastupitelstvu po prázdninách. Má to samozřejmě vliv i na mé okolí a samozřejmě se napětí promítá i do fungování úřadu, proto jsem to udělal, jak jsem to udělal.

Nelitujete proto zpětně toho, že jste řekl veřejně, koho budete volit?

Nelitoval jsem toho nikdy a udělal bych to znovu. A to z toho důvodu, že jsem cítil jako povinnost říct, že takový člověk (Andrej Babiš, pozn. red.) nemůže být na hradě, nemůže být prezidentem. Musí to být někdo, kdo má noblesu a pozici, kdo si stojí za svým názorem a nemění ho podle toho, jak je zrovna potřeba. Proto jsem to řekl. Také jsem řekl, že to je můj osobní názor, neprezentoval jsem to jako názor hnutí ANO. Připadá mi paradoxní, že třicet let po revoluci nemůžeme říct svůj názor.