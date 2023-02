KARVINSKO

Jan Kónya, 36 let, Karviná-Nové Město

Anna Bulavová, 88 let, Petrovice–Závada

Milan Lipták, 79 let, Karviná-Nové Město

Libuše Šeligová, 74 let, Dětmarovice

Adéla Pietrová, 97 let, Karviná–Ráj

Ladislav Mynarz, 71 let, Karviná-Nové Město

Ladislav Hoskovec, 65 let, Karviná–Ráj

Marie Dyszkiewiczová, 86 let, Karviná–Ráj

Jaroslav Koch, 75 let, Karviná–Ráj

František Češka, 82 let, Stonava

Josef Zembol, 88 let, Petrovice–Závada

Kristina Wilczková, 64 let, Karviná–Ráj

Miroslav Piecha, 81 let, Karviná–Ráj

Herta Kalembová, 81 let, Karviná–Ráj

Judita Dzingelová, 80 let, Havířov

Jozef Pilár, 90 let, Havířov–Město

Ján Adámek, 71 let, Havířov-Město

Miroslav Hajda, 84 let, Havířov-Podlesí

Miroslav Burian, 60 let, Bohumín-Záblatí

Věra Gabryšová, 58 let, Bohumín

Marie Svobodová, 75 let, Dolní Lutyně

Vladimír Olšák, 62 let, Bohumín

Jindra Ochodková, 89 let, Rychvald

Dagmar Krišicová, 81 let, Bohumín

Eva Adamcová, 61 let, Bohumín

Eva Čecháková, 79 let, Bohumín

Pavel Pytlík, 68 let, Orlová-Lutyně

Vladislav Dzik, 86 let, Orlová-Poruba

Stanislav Pfeffer, 73 let, Český Těšín-Mosty

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Marek Bányácski (46), Frýdlant nad Ostravicí

Tomáš Laboj (26), Písek

Valter Kantor (84), Návsí

Marta Gvothová (87), Smilovice

Miroslav Kubik (76), Hrádek

Miroslav Hanák (69), Frýdek-Místek

Ladislav Mojžíšek (72), Řepiště

OPAVSKO

Dagmar Dihlová (68), Dolní Benešov

Miroslava Rajnochová (97), Velké Heraltice

Václav Drápela (74), Háj ve Slezsku Lhota

Anna Navrátilová (75), Kravaře

Gerda Nawrathová (81), Píšť

Bernarda Kocurová (89), Bohuslavice

Josef Kurka (87), Kozmice

Karel Konečný (89), Hlučín-Rovniny

BRUNTÁLSKO

Václav Zavadil, 1942, Krnov

Marie Hanáková, 1954, Krnov

Jan Kolařík, 1947, Úvalno

Marie Bednárková, 1926, Krnov

Tomáš Čapka, 1986, Krnov

Pavel Leszkó, 1968, Město Albrechtice

Josef Svedoník, 1955, Bruntál

Oldřich Pilc, 1951, Malá Morávka

Peter Dužda, 1967, Bruntál

Jana Riedelová, 1946, Bruntál

Jaroslav Brázda, 1949, Sosnová

Zdenka Jandorová, 1947, Mezina

Jiřina Kaňková, 1939, Horní Benešov