Nejrychleji zareagovali v Orlové, kde umožní koupání v bazénu lidem v úterý 1. červnu od 14 hodin. „Máme 25metrový bazén s tobogánem. Ve wellness zóně máme biosaunu, infrasaunu i finskou saunu, dvě malé whirpoolky, Kneipův chodník, a ochlazovací bazének,“ vyjmenoval, vedoucí Relax centra Orlová Petr Havlásek.

V bohumínském aquacentru Bospor bude otevřeno od středy 2. června. Důvodem je plánované napojení areálu na novou solární elektrárnu.

„Aktuálně se pracuje na napojení aquacentra na novou fotovoltaickou elektrárnu. Odborná firma už osadila střechu sousední sportovní haly 432 monokrystalickými panely, které budou zásobovat energií nejen samotnou halu, ale právě i aquacentrum, zimní stadion a penzion. Aktuálně je třeba zajistit propojení jednotlivých objektů,“ uvedl Jan Resler, šéf městské společnosti Bospor, která sportovně-rekreační areál spravuje.

Od pondělí může veřejnost poprvé navštívit areál Světa vitality v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné-Hranicích. „Konkrétně mohou lidé nově využít bazén, jodobromový bazén, vířivky, finskou saunu. Na masáž mohli již dříve,“ uvedl mluvčí Lázní Darkov Miroslav Slaný.

Havířovský krytý bazén na Šumbarku bude pro veřejnost přístupný od 1. června od 14.30 do 20 hodin mimo sobotu a neděli. Maximální kapacita je kvůli aktuálním protiepidemickým opatřením 50 osob.

Krytý bazén STARS v Třinci je pro veřejnost otevřen od pondělí 31. května a to denně od 8 do 17 hodin a pak ještě večer od 19 do 20 hodin. Během víkendu je k dispozici od 8 do 20 hodin.

Karviná má krytý bazén s ruinách, probíhá totiž jeho přestavba. „V sobotu ale chceme otevřít letní koupaliště,“ prozradil Petr Dyszkiewicz, ředitel společnosti STaRS Karviná, která městská sportoviště provozuje. Dodal, že návštěvníci sportovní haly na zimním stadionu už ale mohou využívat po zápasech v badmintonu nebo tenisu využívat šatny i sprchy.

Opatření!

V odpočívárnách, chodbách, převlékárnách se vyžaduje striktně používání respirátorů bez výdechového ventilu. Vstup je umožněn pouze osobám, které se prokáží: negativním PCR testem, ne starším 7 dnů, nebo negativním antigenním testem, ne starším 72 hod, nebo certifikátem o očkování proti nemoci covid-19, kdy od první dávky u dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo lékařským potvrzením, nebo SMS zprávou o pozitivním výsledku, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního výsledku neuplynulo víc jak 180 dní.