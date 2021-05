Stejně jako jeho kolegové se těší na první pivo, které si může dopřát zase jako kdysi, pěkně na zahrádce, a ne „na stojáka“ někde u otevřeného okna. Servírka už nese čtyři fryštátské jedenáctky a rozděluje žíznivým chlapům. Tak, ať vám šmakuje!

Na pondělní otevření předzahrádek se těšili nejen milovníci zlatavého moku, ale třeba i majitelé kaváren a restaurací, kteří už zase mohou hosty vítat aspoň venku před podnikem. V pondělí tedy rozhodně pod střechou, protože počasí je jedno, kdy vláda rozvolňuje, a kdo se těší, nebo ne.

„No, byla to bída. Počasí nám nepřálo. Ale lidi přišli, byli natěšení, i nějaká meníčka šla na odbyt. Taky jsme koupili fóliovačku, kdyby chtěl někdo vzít další porci třeba kolegovi,“ říká Jolanta Burkotová, majitelka karvinské restaurace Vanilli. Doufá, že se počasí konečně umoudří a předzahrádky se konečně naplní zákazníky.

Přes chvílemi silný déšť se v pondělí v Karviné dala najít místa, kde si i v chladném počasí odpoledne chlapi vychutnávali to své jedno či dvě, konečně čepované. Pod plastovými střechami s logem toho kterého pivovaru už to vypadalo jako v dobách, kdy o koronaviru ještě nikdo nevěděl.

Nejen hospody, ožila i fitka

Ale nejen žíznivci se v pondělí konečně dočkali. Pohybu a činek chtiví už mohli vyrazit do fitness center. „Konečně zase vidím lidi. Mám stálou klientelu a jakmile bylo jasné, že se bude otvírat, že se uvidíme ve fitku, rychle se mi plnil diář,“ říká Vladan Zamarský, soukromý fitness trenér, jinak dvojnásobný vícemistr světa v naturální kulturistice v kategorii masters, který své klienty „trápí“ v karvinském TopFitness.

Jeho majitel Radim Kala říká, že zákazníci cestu do fitka nezapomněli a v pondělí měl téměř plno. „Jsem rád, je to super. Konečně. Musím však lidem připomínat, že se nemohou sprchovat. Všechno u nás jinak probíhá za dodržení předepsaných hygienických pravidel,“ řekl Kala, který se odpoledne na recepci měl skutečně co ohánět.

Kamarádky Martina a Lucie si zase měly o čem povídat, když to při chůzi na běžeckém pásu jen trochu šlo. „Už se fakt musíme hýbat. Dnes je to náročné, fyzička se kamsi ztratila. Ale to zase doženeme,“ smály se.