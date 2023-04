Také Českého Těšína se dotkne avizovaná redukce poboček České pošty. Místo stávajících čtyř mají zůstat ve městě jen dvě.

Pobočka České pošty. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Vedení Českého Těšína se to nelíbí a chce se zástupci pošty jednat. „S regionálním zástupcem České pošty se máme sejít příští týden. Jde nám hlavně o pobočku na Svibici. Přece nemůže sídliště, kde žije pět tisíc obyvatel, zůstat bez pošty,“ zdůrazňuje starosta Českého Těšína Karel Kula.

V Českém Těšíně chce totiž Česká pošta zachovat dvě filiálky, hlavní poštu u vlakového nádraží a poštu v části Mosty. Zrušena má být pobočka v Kysucké ulici na sídlišti Svibice a filiálka ve Slezské ulici, vedle již uzavřené prodejny COOP naproti Kauflandu.

Zástupcům České pošty chce ukázat místa, kde by měla pobočka skončit, aby viděli, kolika lidí by se zrušení pošty, konkrétně na sídlišti Svibice, dotklo.

„Pokud by se zrušily pobočky tak, jak to vedení pošty naplánovalo, zůstane ve městě de facto pouze hlavní pošta. Protože druhá, která má zůstat, je v části Mosty, tedy mimo město. Navíc má velmi omezené otvírací hodiny, takže hlavní nápor by zůstal na pobočku hlavní pošty u vlakového nádraží. Chceme se proto se zástupci pošty bavit o nějaké výměně. Když rušit, tak jinou pobočku, než kterou oni určili,“ řekl Karel Kula.

Snahu o záchranu poboček České pošty v Českém Těšíně vysvětluje vedení města na svých webových stránkách: „Jakkoli lze nutnost úspor v provozu České pošty pochopit, nelze přihlížet zamýšleným změnám, které zrušením poměrně vytížených pošt v hustě osídlených lokalitách města výrazně sníží komfort občanů, zejména seniorů, kteří často využívají služeb na přepážkách, a pro které je cesta do vzdálenější pobočky, natož orientace v on-line prostředí, které má přepážkové služby postupně nahrazovat, velmi problematická. Proto vedení města již zahájilo jednání s regionálním zástupcem České pošty, jehož výsledky by měly být známy v řádu týdnů.“

Otevřený dopis ministru vnitra

Na konci března zveřejněný seznam poboček, které vedení České pošty plánuje k 1. červenci uzavřít, vyvolal zděšení a nesouhlas prakticky všude. Je to téma pro všechny samosprávy napříč republikou a jen v Moravskoslezském kraji má být zrušeno 48 poboček, jedna šestina všech, které chce pošta uzavřít. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura poslali ministru vnitra Vítu Rakušanovi otevřený dopis, v němž ho žádají, aby přehodnotil rozhodnutí o rušení poboček České pošty.

„Jeví se, že jediným kritériem, které bylo zvoleno, je docházková vzdálenost, nic dalšího. Ta kritéria nerespektují, aspoň podle mě, specifika města, jeho sociálně-ekonomickou strukturu, věkovou strukturu,“ komentoval „redukční“ plán České pošty ostravský primátor Tomáš Macura.

Přídal se i Bohumín a Havířov

Svůj podpis k protestnímu dopisu připojili také zástupci Havířova a Bohumína, kde by měly skončit tři pobočky České pošty. Na seznamu figurují filiálky v Záblatí, Pudlově a v Nerudově ulici v centru města. Ve dvacetitisícovém městě by tak zůstala jediná standardní pobočka u vlakového nádraží a dvě pošty Partner v městských částech.

Vedení Bohumína se nelíbí mimo jiné způsob, jakým Česká pošta informovala města a obce o plánovaném kroku. "Považujeme ho za nepřijatelný. Zprávu jsme se dozvěděli z médií, oficiální dopis jsme obdrželi až následně. Nikdo nestál o náš názor, nikdo s námi až do dnešního dne nekonzultoval vytíženost jednotlivých poboček ani jejich skutečnou vzdálenost od hlavní pošty,“ upozornil místostarosta Bohumína Lumír Macura.