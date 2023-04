A je to venku! Na světě je oficiální seznam poboček České pošty, které k 1. červenci letošního roku skončí.

Jednou z rušených poboček České pošty v Karviné je i ta na třídě Osvobození v Karviné-Novém Městě. skončí k 1. červenci. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

V okrese Karviná se to týká celkem 16 poboček, všechny jsou ve velkých městech. Které to jsou? Po dvou pobočkách v Orlové a Českém Těšíně, v Bohumíně to jsou tři, v Karviné se zruší hned čtyři a v Havířově dokonce pět. Celkem se v Moravskoslezském kraji zruší 48 poboček, vyplývá z interního seznamu pošty. Celkem se má kvůli úsporám počet poboček k 1. červenci snížit o 300 na 2900.

Po Gottovi nocoval na Zámečku v Petrovicích také prezident Petr Pavel se ženou

Ta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba 1600 zaměstnanců z celkem asi 25 tisíc. S odbory má vedení podniku propuštění projednávat v první polovině dubna. Pošty se mají rušit ve větších obcích nad 2500 obyvatel, kde je více poboček. V Praze má ubýt 35 pošt, v Ostravě 27, v Brně a Plzni po 12, uvedl web Seznam Zprávy. Docházková vzdálenost na nejbližší poštu stoupne ze dvou na tři kilometry. Propouštěným zaměstnancům firma nabídne jinou pracovní pozici nebo rekvalifikaci.

Seznam rušených poboček v okrese Karviná

Bohumín

Ostravská 84, Pudlov, 73551

Bezručova 24, Záblatí, 73552

Nerudova 1156, Nový Bohumín, 73581

Český Těšín



Slezská 1730, 73701

Kysucká 1829, 73701

Havířov

Hlavní třída 46, Město, 73601

Slovanská 1220, Město, 73601

Jurije Gagarina 1589, Bludovice, 73601

Anglická 1198, Šumbark, 73601

Dělnická 769, Prostřední Suchá, 73564

Karviná

Kosmonautů 837, Ráj, 73401

Slovenská 2868, Hranice, 73301

Čsl. armády 2954, Hranice, 73301

Třída Osvobození 1637, Nové Město, 73506

Orlová

Slezská 147, Poruba, 73514

F. S. Tůmy 1200, Lutyně, 73514