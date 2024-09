Samospráva vyzývá ty, kdo bydlí v ohrožených částech města, aby tam, kde voda stoupá, sbalili evakuační zavazadla a přesunuli se do bezpečné oblasti nebo do evakuačního centra v kulturním domě.

„No, kdyby by byly obrubníky, tak by tady velká voda nebyla,“ láteří usedlík z Michálkovické ulice na jižním konci Rychvaldu směrem k Ostravě. Voda se mu na pozemek valí totiž i z cesty. „Za to může správa silnic. Byla tady paní vedoucí – říkala, já rozumím vodě nejvíce – a s tou to řeším už dva roky. Kdybychom měli obrubníky, teklo by to všechno do kanalizace,“ popisuje občan tohoto města na Karvinsku.

O velmi vážné situaci hovoří zástupce zdejšího TJ Slavoj: „Hřiště máme pod vodou a v hospodě je voda.“ Sportovní ulice, kde se areál nachází, je určena ostatně k lokalitám pro evakuaci. Kdoví, jak to bude za nejhoršího scénáře s pštrosy koukajícími přes plot na rozvodněnou Orlovskou stružku.

„Ta nás trápí nejvíce. Vylévají se z toků však i navazující potoky. Snažíme se dělat, co můžeme, informovali jsme obyvatele o připraveném evakuačním místě v kulturním středisku,“ uvádí rychvaldská starostka Dagmar Pížová. Ta je v sobotu 14. září na nohou od čtvrté hodiny ranní a s výjimkou oddávání na jedné dopolední svatbě se jinak věnuje pouze zvládání záplav. Vyzývá také sousedy, co se nacházejí v ohrožených částech města, aby neotáleli a tam, kde voda stoupá, sbalili své evakuační zavazadla a přesunuli se buď k příbuzným v bezpečné oblasti nebo do evakuačního centra.

„Nejhorší je to u Sokolovny, u rybníku Skučák, u Slavoje,“ upozorňuje dobrovolný hasič doprovázející starostku při kontrolách ulic Rychvaldu. Před zbrojnicí se plní pytle s pískem a distribuují potřebným.

Napilno mají i v kulturním domě, kde sice odpoledne není ještě nikdo z evakuovaných, ale připraveno tu je všechno potřebné. „Jsou tu žíněnky a dostaneme i lehátka a spací pytle, samozřejmě deky. Přichystali jsme jídlo, teplý oběd i chlebíčky, máme tady pití včetně teplého čaje a kávy …“ vzkazuje Marie Nadkanská z Českého červeného kříže.

A dodává, že původní plán na druhou zářijovou sobotu v rychvaldském kulturním domě počítal s dnem pro seniory s bohatým programem: „Ale bohužel, v sedm ráno volala paní starostka. A začali jsme chystat evakuační centrum.“