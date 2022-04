„Kapacita tělocvičny nás hodně trápí. Máme jen jednu a nezřídka v ní mají hodinu i tři třídy najednou. Uvažujeme o instalaci nějakých posuvných stěn, aby se ten prostor dal nějak rozdělit,“ naznačil ředitel školy.

Administrativě má škola má kapacitu 810 žáků, ale reálně je to to 620 dětí. „My jsme jen těsně pod reálnou kapacitou,“ dodává ředitel Cigánek.

Propočty tzv. papírové a reálné kapacity ovšem vznikaly v dobách, kdy ve třídách bylo i přes 30 dětí, zatímco dnešní průměr žáků ve třídě je o poznání nižší, asi 25 až 26. Část školních prostor navíc tvoří odborné učebny, standardních školních tříd je nedostatek. „Ano, mohli bychom do tříd vměstnat více dětí, ale výuka by pak byla na úkor kvality. A to nechceme,“ dodává ředitel rychvaldské základní školy.

Stavbou nového pavilonu se podle něj zvýší reálná kapacita a dorovnají tu papírovou. Hlavní školní komplex, kam chodí žáci prvních až devátých ročníků, stojí na sídlišti. Detašované pracoviště Václav v Petřvaldské ulici na pomezí Rychvaldu a Petřvaldu pak navštěvují školáci od první do páté třídy.

Stavět by chtělo město začít ještě letos

Přípravy na stavbu nové školní budovy, která bude stejně jako další pavilony třípodlažní, už běží. Hotová je studie a město, coby zřizovatel školy a investor, zadalo zhotovení projektové dokumentace.

„Spěcháme, abychom co nejrychleji měli projekt i stavební povolení. Rádi bychom na podzim začali stavět. Ale uvidíme,“ říká starosta Rychvald Milan Starostka.

Přibližný odhad nákladů na stavbu nového školního pavilonu je v desítkách milionů korun a financovat jej bude město z přebytku. „Pokud by se ale objevil nějaký dotační titul, určitě bychom ho rádi využili. Chceme na to být připraveni,“ dodává starosta.

Otázka pro opoziční zastupitelku Šárku Kapkovou (STAN)

Šárka Kapková, zastupitelka STAN. exstarostka.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekCo podle vás potřebuje město Rychvald pro to, aby se mohlo dále rozvíjet? Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy tohoto města?

Rychvald je město, kterému v posledních letech (a trend stále ještě pokračuje) přibylo mnoho nových obyvatel. Výborná poloha, snadná dostupnost do větších měst, mnoho zeleně a přírody. Je moc fajn, že nás Rychvalďanů přibývá, přináší to jak příležitosti tak i nové problémy. Kvůli energetické krizi by město mělo investovat do moderních technologií, jsme velmi závislí na zemním plynu. Zaměřit se na bytové domy, školy a městské byty. Staví se zde nové rodinné domy, ale máme nevyhovující komunikace, stále chybí kanalizace. Sice se na tom dlouhodobě pracuje, jde to však hodně pomalu. Přicházejí mladé rodiny a tím i větší počet dětí v MŠ i v ZŠ, je nutné rozšířit kapacitu škol. A nezapomínat a starat se i o veřejný život dostatečnou finanční podporou kultury, spolků, sportovišť, protože dobrá úroveň volnočasových aktivit přispívá ke spokojenému životu nás všech.