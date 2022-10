Starosta Rychvaldu Milan Starostka je průtahy při přípravě dostavby školy rozmrzelý. „Není hotový projekt, jehož součástí je už i stavební povolení. Doufejme, že zdržení nebude velké a na jaře se začne stavět,“ prozradil starosta. Administrativě má škola má kapacitu 810 žáků, ale reálně je to to 620 dětí. „My jsme jen těsně pod reálnou kapacitou,“ dodává ředitel Cigánek.

VIDEO: „Sídliště“ Orlová má konečně náměstí. Po 60 letech čekání

Propočty tzv. papírové a reálné kapacity ovšem vznikaly v dobách, kdy ve třídách bylo i přes 30 dětí, zatímco dnešní průměr žáků ve třídě je o poznání nižší, asi 25 až 26. Část školních prostor navíc tvoří odborné učebny, standardních školních tříd je nedostatek. „Ano, mohli bychom do tříd vměstnat více dětí, ale výuka by pak byla na úkor kvality. A to nechceme,“ dodává ředitel rychvaldské základní školy.

Přibyly dvě celé třídy

Letos v září přibylo ve škole 40 žáků oproti roku loňsku. Více žáků mají napříč celou školou, od 1. do 2. stupně. A více něž loni mají i prvňáků. „Na Václavu, což je naše detašované školní pracoviště, máme regulérně 20 dětí ve třídě. Letos stejně jako loni máme čtyři první třídy,“ řekla při zahájení školního roku Taťána Gränzerová, zástupkyně ředitele ZŠ Rychvald.

Kraj v kauze haly Horní Bludovice: obec pochybila, starostka je zaujatá

Stavbou nového pavilonu, kde má být osm tříd s kompletním zázemím, se podle ředitele školy zvýší reálná kapacita a dorovnají tu papírovou. Hlavní školní komplex, kam chodí žáci prvních až devátých ročníků, stojí na sídlišti. Detašované pracoviště Václav v Petřvaldské ulici na pomezí Rychvaldu a Petřvaldu pak navštěvují školáci od první do páté třídy.