„Někteří lidé potřebují jen poradit, někteří donést nákup, léky, zatím to zvládáme s těmi organizacemi, které mají své dobrovolníky, kteří to zajišťují," vysvětlila vedoucí Odboru sociálního MMK Martina Smužová.

„Několik dobrovolníků je na dispečinku v zázemí ČČK Karviná a jsou k ruce lidem z Odboru sociálního karvinského magistrátu, ostatní dobrovolníci jsou na telefonu. Máme určenou dobu, kdy přijímáme objednávky a kdy vyrážíme do terénu. Pro lepší logistiku odbavování těch nákupů jsme se rozhodli, že budeme nakupovat pouze v jednom obchodním domě, není možné si vybírat z letákových akcí, konkretizovat jednotlivé zboží, jestli je mouka od toho nebo toho výrobce, bude se jednat o základní potraviny, hygienické pomůcky prostředky a léky," prozradil ředitel ČČK Karviná Oldřich Gbelec. Nákupy se obstarávají lidem, kteří volají na magistrátem zřízené telefonní linky.

Dodává, že zatím se jim daří nápor požadavků ze strany seniorů či lidí zdravotně hendikepovaných zvládat. Český červený kříž Karviná má každopádně v záloze další dobrovolníky, kteří by po proškolení mohli nastoupit. „Těch kdo by chtěli pomáhat je hodně, takže zatím ne nějak plánovitě nevyhledáváme. Každopádně, dobrovolníci, kteří budou fungovat pod ČČK Karviná, by měli mít 18 let a více, není podmínkou, aby měli vozidlo, budeme to pokrývat naším vozovým parkem. Každý dobrovolník bude proškolen, jak má fungovat v terénu,“ dodal Gbelec.

Dobrovolníci ČČK také šijí roušky, balí je a distribuují. V akci máme asi 30 lidí, plus kmenové zaměstnance, dodává Oldřich Gbelec.