Skokový nárůst klientů se podpisuje i na době, kterou lidé stráví čekáním ve frontě, městské technické služby BM servis je proto žádají o trpělivost. V areálu je nutné mít respirátor, dodržovat rozestupy a řídit se pokyny zaměstnanců.

O využití bohumínského sběrného dvora je každoročně na jaře velký zájem. Počasí přeje generálnímu úklidu domácností, vyklízejí se i garáže a zahrady. Nával umocnila i koronavirová epidemie, kdy lidé mají na uklízení více času. Do sběrného dvora tak denně míří desítky aut napěchovaných odpadem. Klienti proto musejí počítat s tím, že v exponovaných časech budou na obsloužení čekat. „Sezónnost v našem sběrném dvoře nyní pociťujeme poměrně intenzivně. Lidé k nám vozí především velkoobjemový odpad, například starý nábytek, vyřazené spotřebiče, ale také kovový odpad či bioodpad, tedy větve, trávu nebo listí,“ potvrdil ředitel BM servisu Marek Pieklo.

Klienti by měli mít před návštěvou sběrného dvora na paměti, že v areálu stále platí povinnost mít nasazený respirátor, dodržovat rozestupy a řídit se pokyny obsluhy. Také musejí počítat s tím, že sběrný dvůr není třídící linka a ideálně mít odpad už předem roztříděný. Zaměstnanci pak zákazníkům ukážou, kam jednotlivé složky umístit.

Sběrný dvůr v Bohumíně zažívá nápor.Zdroj: Pavel Čempěl

„Většina lidí to chápe, usnadňují tím práci sobě, našim zaměstnancům a především zkracují čekací dobu ostatním zájemcům. Občas se ale stane, že někdo přijede s vozíkem plným odpadu, v němž je naházeno vše od plastů přes papír až po staré haraburdí, a má představu, že nám to vysype na jednu hromadu a odjede. Když si k tomu ještě odmítá nasadit respirátor a chová se hrubě, tak nemáme jinou možnost, než ho ze sběrného dvora vykázat,“ popsal Pieklo.

Jak podotkl, takové případy jsou sice výjimečné, ale dokáží výrazně znepříjemnit práci už tak přetížené obsluze. „Naši lidé jsou v těchto dnech maximálně vytížení, přesto se snaží každému klientovi věnovat, vyjít mu vstříc a pomoci s ukládáním odpadu,“ řekl.

Objem odpadu, který občané Bohumína do sběrného dvora odkládají, dlouhodobě roste. Loni šlo o 2 988 tun. Oproti předchozím rokům se v roce 2020 zvýšil počet odevzdaných televizorů, ledniček, barev, olejů i autobaterií. Sběrný dvůr najdou zájemci v Koperníkově ulici. Je určený výhradně obyvatelům Bohumína, kteří se musí při příjezdu prokázat občankou. Otevřený je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. V sobotu je v provozu od 8 do 14 hodin, vyjma státních svátků. V neděli má zavřeno.