Ani čtvrteční dohoda mezi premiérem a šéfy České lékařské komory a příslib téměř deseti miliard korun z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování lékařů i nelékařů v nemocnicích, nic nezměnila na tom, že od 1. prosince platí v některých nemocnicích „nouzový“ stav. Ten je vynucený tím, že někteří lékaři již odmítají sloužit dobrovolné přesčasy.

Ředitel nemocnice Havířov Norbert Schellong. | Foto: Archiv nemocnice

Týká se to i Nemocnice v Havířově, kde lékaři řeší pouze akutní případy „Dohoda je zatím jen ústní a nic na papíře, takže s nějakým odvoláváním výpovědí vyčkáváme,“ řekl lékař tamní nemocnice a současně předseda Okresního sdružení České lékařské komory v okrese Karviná Aleš Kaštovský.

Normální stav brzy?

Ředitel nemocnice Norbert Schellong věří, že příští týden se „věci pohnou“, lékaři ve velkém stáhnou výpovědi z přesčasů a provoz nemocnice se vrátí do normálu. „Několik lékařů už výpovědi stáhlo, ale to jsou jednotky. Myslím si, že hromadné zrušení výpovědí nastane příští týden, kdy dojde k naplnění technických požadavků, jak zabezpečit lepší systém odměňování lékařů, které slíbil premiér Fiala a aby ty peníze šly do všech nemocnic, ne pouze do fakultních. Sami čekáme, co se bude dít v nejbližších hodinách a dnech,“ řekl Schellong.

Připomněl, že kroky budou postupné. „Ovšem jakmile bude dohoda podepsaná, věřím, že během tří dnů se vše může vrátit do pořádku, že pacient žádné problémy nepozná a nepocítí,“ míní Schellong. Prozradil, že v Havířově věřili v dohodu a připravovaly nouzové plány po týdnech. „Ano, některým pacientům jsme termíny přesunovali, ale věřím, že pokud nenastane neočekávaný zvrat, vše brzy doženeme,“ dodal Schellong. Změny termínů zákroků a operací lékaře asi sestry nezatíží, nemocnice na to má pracovníky rezervační linky.

V havířovské nemocnici vypovědělo přesčasy zhruba 70 lékařů z celkem 150. Ani rýsující se dohoda však podle Norberta Schellonga nemůže být definitivním řešením. „Jsem samozřejmě rád, že budeme moci lékařům přidat. Podle mne je to první etapa narovnání systému. Přál bych si, aby ten dialog nebyl jen o platech, ale aby pokračoval v návaznosti na systémové změny. Naše nemocnice se připojila k výzvě asociace českých a moravských nemocnic a uděláme maximum pro to, aby dialog pokračoval a během roku 2024 se naplánovaly změny, které budou platit od roku 2025,“ dodal ředitel havířovské nemocnice.