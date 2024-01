Nákladní souprava, jejíž řidič ve středu ráno vezl na Farmu Bezdínek vrtnou soupravu, a do níž kolem 5.40 hodin narazil vlak, uvízla na železničním přejezdu v Dolní Lutyni kvůli stavu profilu náspu a celého kolejiště vůči vozovce. Uvedl to provozní ředitel Martin Skácel z dopravní firmy Spro, které kamion patřil. Tvrdí také, že na špatný profil tohoto přejezdu byly stížnosti už dříve.

Dolní Lutyně, odstraňování poškozené lokomotivy z kolejiště. 25. ledna 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda ČTK řekl, že žádné stížnosti v souvislosti s přejezdem nezaznamenali. Při nehodě zemřel strojvedoucí, 20 cestujících utrpělo zranění.

Řidič se snažil soupravu uvolnit

K farmě, kde měl řidič soupravu složit, vede jediná možná příjezdová cesta přes železniční přejezd, který je standardně chráněn světelnou signalizací i závorami. Souprava jela v časných ranních hodinách, před svítáním a pouze za osvětlení vozovky tahačem.

„Náš řidič vjel na přejezd v době, kdy výstražné signalizační zařízení přejezdu, zvukové, světelné ani mechanické, nebylo v činnosti. Při jízdě přes železniční přejezd však na přejezdu s návěsem uvízl, a to v důsledku stavu profilu náspu a celého kolejiště vůči vozovce samotné,“ uvedlo vedení společnosti Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s. r. o. Lutín na svých facebookových stránkách.

Dodal, že řidič po zablokování návěsu z vozidla vystoupil a snažil se okamžitě soupravu vyprostit prostřednictvím zvednutí hydraulického pérování. V době obsluhy hydraulického ovládání se rozezněla signalizace železničního přejezdu a krátce nato se přiblížil vlak.

„Střetu nebylo možné zabránit, stejně jako nebylo možné za zatáčkou tratě včasnou signalizací varovat strojvedoucího,“ tvrdí Martin Skácel. Doplnil rovněž, že souprava splňovala technické normy pro převoz přepravovaného stavebního stroje.

„Plně spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, stejně jako s dalšími orgány podílejícími se na prověřování nebo vyšetřování této události a jsme připraveni poskytnout veškeré podklady, důležité informace a doklady k jízdě,“ doplnil ředitel firmy Spro.

Byl přejezd v pořádku? Vyšetří Drážní inspekce

Mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda ČTK řekl, že o podobných incidentech informace nemá. „Do této doby jsme v souvislosti s tímto přejezdem nezaznamenali žádné stížnosti. Nicméně to, co se na místě stalo, momentálně nemůžeme komentovat. Je to předmětem vyšetřování policie a Drážní inspekce," uvedl.

Přejezd v dnešní podobě vznikl v roce 2002, upravován byl před třemi lety při modernizaci koridorové trati. „Jednalo se o opravy bez stavebních změn, to znamená v původní, schválené podobě," řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Starosta obce: Nikdo si nikdy nestěžoval

Že si na problémy na přejezdu nikdo oficiálně nestěžoval, potvrdil také starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek. „Neměli jsme žádné informace, že by tam byly problémy. Za posledních několik let tam projely stovky, možná tisíce kamionů, protože se na farmě budovaly nové skleníky a i proto tam nákladní auta jezdila a jezdí denně. Jak je ten přejezd nebezpečný, nedokážu posoudit,“ řekl starosta.

Na to, že by asi bylo dobré se na přejezd přece jen podívat, podle starosty obce upozorňoval loni na podzim zástupce dopravce, se kterým kraj a obec debatovali o možném rozšíření trasy až ke skleníkům v Bezdínku.

„Zástupce dopravní společnosti tehdy upozorňoval, že na přejezdu budou mít problémy nízkopodlažní autobusy,“ řekl Buzek.

Auta škrtala podvozkem o asfalt

Lidé, kteří bydlí v domech kousek za přejezdem ale tvrdí, že občas byvá slyšet, jak tam auta škrtnou podvozkem o asfalt. „Hlavně, když jedou rychle,“ konstatoval David Honsa, který bydlí v domě asi 150 metrů nad přejezdem, na který dobře vidí.

Stížnosti některých řidičů potvrdil i jednatel Farmy Bezdínek Jiří Stodůlka, který řekl, že se už v minulosti objevovaly hlasy, že přejezd není úplně ideální. A to přesto, že v úseku kamiony jezdily běžně a nikdy se žádný problém neobjevil.