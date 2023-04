/ANKETA/ Podobný vandalský čin, jaký momentálně šetří karvinská policie, kdy zatím neznámý pachatel či pachatelé poškodili celkem 13 náhrobků na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji, se může opakovat. Jak Deník zjistil, prostor tohoto, ani jiných karvinských hřbitovů, není pod dohledem kamer.

Pokud tedy někdo po uzavření hřbitova přeleze plot a vnikne na hřbitov, může si pod rouškou tmy dělat prakticky co chce.

„Hřbitovy jsou oplocené a mimo provozní dobu jsou všechny vchody uzamčeny. Stálá ochranná služba na hřbitovech není,“ řekl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

A proč tomu tak není? Důvodů je prý více: například kvůli členitosti hřbitovů, stromů na hřbitovech a omezenému osvětlení kamery na hřbitovech. „Kamery jsou situovány zejména s ohledem na požadavky policie, tedy na hlavní migrační trasy, kde se pohybují pachatelé,“ prozradil ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej.

Dále uvádí i technické důvody, tedy fakt, že starší hřbitovy jsou značně zarostlé stromy, což je případ Urnového háje v Mizerově, hřbitova ve Starém Ráji, v Karviné-Dolech či Karviné-Novém Městě. Výjimku tvoří právě Centrální hřbitov. „U většiny hřbitovů ale bude chybět přímá viditelnost k přenosu signálu,“ míní ředitel MP Karviná.

Strážníci, a to nejen v Karviné, pravidelně a intenzivněji než v jiných obdobích roku, monitorují okolí hřbitovů na přelomu října a listopadu, v období „Dušiček“, ale to zejména s ohledem na dopravu a hustý pohyb lidí. „Nevzpomínám si, že by někdy došlo k tak masivnímu vandalskému činu. Maximálně jsme zaznamenali krádeže věnců, svíček a podobně,“ říká ředitel MP Petr Bičej.

Pokud jde o předcházení takových vandalských činů, který se nyní řeší v Karviné, je skeptický. „Žádné opatření nezabrání páchání takové nahodilé trestné činnosti,“ tvrdí Bičej. Dodává, že městská policie v reakci na událost z minulého týdne zesílila kontrolní činnost po uzavření hřbitovů a v pondělí provedli odborníci MP monitoring k případné montáži některé z mobilních kamer.

Policie hledá svědky

Zda se podaří dopadnout pachatele, který minulý týden ze středy na čtvrtek poničil náhrobky, záleží teď na policii. Jak řekla policejní mluvčí Daniela Vlčková, policisté zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustil v tuto chvíli neznámý pachatel či pachatelé. Jednalo se převážně o odtržení či poškození popisových náhrobních desek. K události, o níž je řeč, mělo dojít v době od středečního odpoledne (17 hodin) do čtvrtečního rána (8 hodin). Škoda dosud nebyla vyčíslena.

„V rámci prověřování policisté vyhodnocují stopy, výpovědi svědků a další indicie. Pro dosažení účelu trestního řízení se také obracejí na veřejnost a prosí o svědectví lidí, kteří se v uvedené době v prostoru karvinského hřbitova nebo jeho okolí zaznamenali neobvyklý pohyb či hluk. Své informace mohou sdělit na bezplatnou telefonní linku 158,“ uvedla Vlčková.