Řada měst, včetně třeba Havířova, Karviné nebo Českého Těšína, nechala přes doporučení vlády dětská hřiště přístupná s tím, že …“apelují na dodržování vládních opatření a vyzvala veřejnost, aby i při sportu lidé nosili ochranu dýchacích cest, používali dezinfekční prostředky a dodržovali rozestupy.“

Spoléhat na ohleduplnost lidí nelze

Jenže to se, zřejmě míjí účinkem. Jak ukázal uplynulý víkend, třeba v Havířově je to velmi aktuální téma. Televize Polar odvysílala reportáž z jednoho dětského hřiště v centru města, kde byly desítky dětí a dospělých, z nichž možná i většina neměla ochranu úst a nosu.

„Tito lidé jsou nezodpovědní. Že oni se nebojí, to je jedna věc, ale povinností všech je nosit roušky, dodržovat rozestupy a všechna ta opatření dodržovat. Chci požádal občany, aby byli dodržovali všechna ta opatření. Nikdo z toho nemáme radost, ale myslím si, že je to velmi potřebné,“ apeluje na lidi šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras.

A kde nepomůže domluva, nezbývá strážníkům, než rozdávat pokuty. „Nejsem tomu rád, ale jinou možnost nemáme,“ konstatoval Muras s tím, že i během uplynulého víkendu jeho muži rozdávali pokuty za nedodržování opatření.

Města přitvrzovat nechtějí

Jak Deník zjistil, město však zatím nemá v plánu opatření nějak zpřísňovat. „Městská police Havířov situaci na místních dětských hřištích soustavně monitoruje a kontroluje. Občany, kteří nedodržují platná protiepidemická nařízení důrazně napomíná, popřípadě i pokutuje. Procházíme náročným obdobím, a proto všichni věříme, že občané budou k sobě navzájem ohleduplní,“ uvedl pro Deník náměstek primátora Bohuslav Niemiec.

V Orlové uzavřeli jediné dětské hřiště (v ulici Školní), a to jen proto, že součástí hřiště jsou i sportoviště. „Ostatní uzavřená „dětská hřiště“ jsou sportoviště, která mají být uzavřena. Veřejná sportoviště, která nejsou oplocená, jsme ponechali otevřená. Apelujeme na dodržování vládních opatření a vyzvali jsme veřejnost, aby i při sportu lidé nosili ochranu dýchacích cest, používali dezinfekční prostředky a dodržovali rozestupy,“ říká orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Bičej: Přece nebudeme před dětmi jejich matky zatýkat

Těžkou hlavu při vymáhání dodržování protiepidemických opatření mají také strážníci v Karviné. Jak Deníku řekl jejich velitel Petr Bičej, je to nadlidský úkol. „Nedělá nám to vůbec radost, ale jezdíme, megafonem připomínáme lidem povinnost nosit roušky nebo respirátory, chodíme na místa, kde předpokládáme zvýšenou koncentraci lidí. Ale to je neuhlídatelné. Navíc je nás málo, státní policie momentálně hlídkuje na hranicích okresu,“ líčí šéf karvinských strážníků Bičej.

U oplocených hřišť je prý situace jednodušší. „Rodičům dětí domlouváme. Jsou takoví, co to pochopí, roušku si nasadí, nebo odejdou. Jsou ale i notoričtí odpírači roušek, se kterými se domluvit nejde. A co s nimi? Přece na dětském hřišti nebudeme dělat divadlo a dětem zatýkat rodiče. Takže jim dáme pokutu,“ říká Bičej a dokládá, že jen za prvních sedm dní března udělili jeho muži za porušení vládních nařízení pokuty v celkové výši přes sedmdesát tisíc korun. Je to ale celková sumy za absenci roušky, konzumaci alkoholu na veřejnosti a porušení zákazu nočního vycházení.

Strážníci ale dodávají, že na řadu lidí platí domluva. A když ne, přichází pokuta. „Tím myslím konzumace alkoholu a zákaz nočního vycházení. To je bez diskuze, ale tam pokutujeme,“ dodává Petr Bičej.

Pokud jde o dětská hřiště, radnice slovy svého mluvčího Lukáše Hudečka žádné zpřísnění opatření naplánuje. „Spoléháme na to, že lidé budou nařízení ve vlastním zájmu dodržovat. My pravidelně dezinfikujeme herní prvky na dětských hřištích,“ dodal Hudeček.

V Bohumíně preferují domluvu

Poměrně dobré zkušenosti s respektování aktuálních vládních opatření naopak mají v Orlové. „Musím říci, že je to celkem v klidu. Ale samozřejmě i u nás jsou odmítači roušek, pak ti, co prostě zapomenou a takoví, kterým to stačí připomenout. Na ty první čeká pokuta - a že už jsme jich rozdali -, stejně jako na ty, kdo porušují zákaz nočního vycházení,“ říká šéf tamních strážníků Roman Galia.

V Bohumíně uzavřeli pro veřejnost oblíbený Hobbypark, menší dětské koutky ale nechali v provozu. „Chápeme složitou situaci rodičů malých dětí, nechceme je dostat do situace, kdy by jejich děti musely být zavřeny celý den v bytě. Strážníci dětské koutky preventivně kontrolují, a pokud na nich dochází k porušování vládních nařízení, uživatele na to upozorní. Primárně tedy situaci řeší domluvou,“ říká mluvčí Bohumína Jana Končítková.

Strážníci v Bohumíně udělili od začátku letošního roku 40 pokut (v březnu dosud žádnou) v souvislosti s porušováním vládních nařízení. V drtivé většině případů šlo o porušení zákazu vycházení po stanovené večerní hodině.