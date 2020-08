„Hned z prvního čtvrtfinále postoupila do semifinálových například skupina složená z hudebníků z Česka, Ruska i Spojených států Mr. Moss a z druhého čtvrtfinále zase postoupili slovenští NighTeen SevenTies. Další čtyři postupová místa ale letos po dlouhých letech patří moravským kapelám. Z Frýdlantu nad Ostravicí do nich nastoupí parta Wolf Gang, Ostravu bude zastupovat Coincidence, za Valašské Meziříčí bude válčit Gorilpop a za Zlín kapela Září,“ přiblížil ředitel soutěže Marek Slonina z pořádající Viking Agency.

Semifinálové koncerty se konají v půli září, Velké finále pak 26. září. Více informací o Líhni najdou fanoušci na FB profilu soutěže a webových stránkách www.lihen.cz.

Letos musejí organizátoři oželet v dalších bojích účast skupin z Polska. Částečně je to dáno koronavirovými omezeními, částečně posunem termínů až do prázdninového času, ale může za to také kvalita letošních kapel.