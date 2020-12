Každý měsíc Seniorklub doručí do domova Cesmína, charitního domu sv. Františka a domova Jistoty na 130 pohlednic s pozitivními vzkazy. Karty darovali drobní dárci i radniční infocentrum, vzkazy píší dobrovolníci.

Další aktivitou, která se osvědčila už vloni, je pletení teplých ponožek, aby seniorům nebyla zima na nohy. Také letos je dostane každá babička a každý dědeček v místních domovech. „Navíc přidáme drobné dárečky. Háčkujeme andílky, vločky a zvonečky, vyrábíme s pomocí vnoučat pozornosti z papíru. Zkrátka pro každého něco,“ říká vedoucí Seniorklubu Hana Práglová.

Zdobené kamínky a například pro zaměstnance Domova Jistoty kamínek plus propisovačka s nápisem „Děkujeme“. I to je počin jedné z bohumínských dobrovolnic. „Ráda bych poděkovala všem, kteří se na aktivitách podílejí i těm, co nám vytvářejí zázemí. Mnoho lidí nám shání a daruje pohlednice, vlnu, přízi, jehlice nebo párají věnované nepotřebné výrobky. Všichni tito lidé jsou úžasní,“ dodala Práglová.