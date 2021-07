/FOTOGALERIE/ Neustále píše a v zahradě nachází svou oázu. Chová papoušky, psy a kočky a coby fotograf „totální“ amatér zpracovává tisíce fotek. To je ve stručnosti Zdeněk Šebesta, jedna z výraznějších tváří současného Šenova, jemuž se historie stala koníčkem a přišel i na to, proč a za jakých okolností se busta TGM ocitla na půdě malebného šenovského kostela.

Historik a bloger Zdeněk Šebesta. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Pětašedesátiletý šenovský rodák Zdeněk Šebesta skromně říká, že netuší, co se lidem při zmínce jeho jména vybaví. Některé by to však údajně mohlo navést směrem ke knihovně a šenovskému muzeu. Aby ne, když si tam bez něj, aniž by tam vůbec pracoval, bádání a publikování skoro ani nedokážou představit.