Popudem byla informace a fotky jednoho z členů skupiny, jenž varoval před podezřelými muži, kteří se na jednom karvinském sídlišti potulovali okolo přízemních bytů a okukovali, co mají lidí balkonech. Kolik se denně objeví takových případů, je těžké odhadnout, lidé zpravidla takovéto ztráty ani policii nehlásí.

Nicméně poslední únorovou sobotu umístil Martin Žofčin na facebook následující informaci: „Nejspíš během dnešní noci, Karviná 8, křižovatka ulic Čsl. armády X Rudé armády, nezvaná návštěva na balkóně. Bohužel nikým nezastiženi. Ukradl(i) "jen" 6 ks římských svící, takže naštěstí žádná škoda.“

Ihned se rozvinula diskuze, v níž i další lidé potvrdili, že mají podobní zkušenosti.

Například Denisa Urbanová napsala: „Manžel když se předevčírem vracel domů, tak viděl kluky jak lezou na balkon. Zařval na ně a oni utekli.. paní, ke které se chtěli dostat, měla otevřené lodžie, tak na ni manžel zazvonil, ať si je zavře a dává pozor.. no a včera se tedy vrátili vedle do vchodu… to je strašné!“

Květka Kuřatková reagovala: „P. Žofčin, z Vašeho baráku předevčírem paní viděla dva Romy, cca 16 roků, vysocí a hubení jak chodí pod okny a očumují. Zaujalo ji to proto, že bydlí v přízemí!“ Anna Melichaříková informovala: „Na ul. Dačického se cigáni po hromosvodu v klidu vyšplhali do třetího patra. Mají asi dost nacvičeno. Navíc ničí majetek.“

Živá diskuze a rady

Celkem se k prvotnímu příspěvku objevilo přes sto komentářů, ve kterých lidí potvrzují, že mají podobnou zkušenost a oni nebo někdo z jejich příbuzných či známých, také „balkonové“ zloděje viděl.

Ze zmiňovaných případů vyplývám, že se zloději soustředí dostávají jen na nezakryté balkony, ale i ty, které troufnou si i na prosklené lodžie.

Řada diskutujících také přidala návod, jak se se zloději vypořádat, pokud je přistihnete. Některé nejsou publikovatelné, byly buď rasistické, nebo násilnické. Nicméně objevilo se i pár vtipných jako například Od Šárky Ciencialové Kuklínkové: „Napište na balkon, že jste v katanténě kvůli koronaviru a hned vám přestanou lézt na balkóny.

Nebo Zdenka S., ta byla razantnější: „A když chytneš, tak omylem ?shodit z balkonu“. Martin Žofčin by prý dal na balkon „svačinku“ - chlast s "trochou" gutalaxu.

Policie: Na balkonech nic nenechávejte

Jak ale podobným případům zabránit? Nikdy to samozřejmě nebude stoprocentní, ale jak říká karvinský policejní preventista Miroslav Kolátek, lidé by na balkonech neměli nechávat cenné věci. „Když bude balkon prázdný, nic se z něj nemůže ztratit“.