Kdo jezdí častěji na trase Karviná – Český Těšín, ví, že mladé ženy v minisukních vyzývavě postávající podél silnice nečekají na kamarády s autem ani na autobus, ale nabízejí sexuální služby v té nejsyrovější podobě. Pro policii i úřady je to ale tak trochu boj s větrnými mlýny.

Karviná, zásah strážníků MP při prostituci v Loukách. | Video: Januszek Tomáš

Prostitutky nabízejí v Loukách a Chotěbuzi svá těla a třeba právě v karvinských Loukách musejí obyvatelé této periferní městské části podobné situace snášet prakticky od roku 1990. A nikdo ji neumí jednou provždy vyřešit.

Ti, kolem jejichž domovů se toto vše odehrává, jsou naštvaní. Kvůli morálce, kvůli dotazům svých dětí, kvůli nepořádku na místech, kde se sex odehrává anebo kvůli tomu, že si klienti někdy pletou místní ženy s těmi „lehkými“, když na ně pokřikují a ptají se: „Za kolik?“

Čtvrthodinka stačí

Zatímco si na parkovišti u kaple svaté Barbory povídám s několika místními o plusech i problémech života v této městské části, kousek od nás zastavuje starší malé žlutomodré auto s polskou registrační značkou. Na místo spolujezdce usedá mladá žena v minisukni a auto rychle odjíždí.

Místní tyto situace důvěrně znají a berou je jako každodenní kolorit. „Vidíte, pořád tady jsou. To je taková třešnička na dortu tady v této dědině,“ říká Tomáš Siuda, jeden z členů spolku Iniciativa občanů Louk, jehož cílem je upozorňovat na problémy, které tuto městskou část Karviné trápí a nabádat odpovědné úřady k jejich řešení.

Neuplyne ani čtvrt hodiny a náš hovor přeruší kvílející brzdy. Ono žlutomodré auto zastavuje, vystupuje z něj žena, co před chvílí nastupovala, a auto odjíždí.

Takovéto scény se ještě před pár měsíci odehrávaly přímo na jediné autobusové zastávce v Loukách. To už je minulost. Nicméně jsou další stabilní místa, kde lehké ženy postávají, například jen o pár set metrů dál za tabulí oznamující konec Karviné. V zálivu u vlakové zastávky mají možnost zastavit i kamiony, jejichž řidiči také patří ke klientům žen, které se živí nejstarším řemeslem na světě. „Zprvu se vymlouvaly, že čekají na autobus a podobně. Některé ale otevřeně přiznaly, že poskytují sexuální služby,“ přibližuje ředitel Městské policie v Karviné Petr Bičej vysvětlování a argumenty žen, které strážníci legitimují, když se domnívají, že nabízejí sex za úplatu.

Co říci dětem, když se ptají?

Pouliční prostituce k Loukám a Chotěbuzi, kde si před časem lehké ženy zřídily další stanoviště na autobusové zastávce, patří už mnoho let. Snahy o její potírání či úplné vymýcení jsou ale neúspěšné. Města a obce sice ve snaze bránit působení prostitutek na svém katastru přijala vyhlášky o zákazu nabízení a požadování sexuálních služeb na veřejnosti. Ale není to všelék.

„Kdyby nebyla poptávka, není nabídka,“ konstatuje stroze starosta Chotěbuze David Harok. Smutně dodává, že kromě zmíněné vyhlášky nemá obec žádný účinný nástroj, jak ženy poskytující sexuální služby ze svého území vystrnadit. „Vyhlášku máme, ale… Na zástavce si těchto žen všímají děcka při vystupování z autobusu a doma se pak rodičů ptají, kdo to je. Snažíme se ty ženské dostat pryč, a i proto jsme asi před půl rokem požádali Městskou policie v Českém Těšíně, aby strážníci místo, kde postávají, častěji kontrolovali. Zintenzivnili jsme tlak. To je asi jediné, co můžeme dělat,“ říká starosta.

Podle něj by byl potřeba zákon, kterým by se pouliční prostituce zakázala a mohla se provozovat jen na učených místech. V současnosti totiž úřady nemohou lidi, kteří poskytují placené sexuální služby, nijak postihovat, pokud neprovozují prostituci například v blízkosti škol, případně na místech, kde to obecní vyhláška výslovně zakazuje.

Vyhláška, která nic neřeší

A i když v Karviné i Chotěbuzi taková vyhláška platí, v reálu prostitutky spoléhají na to, že na strážníky „na šichtě“ nenarazí. Že když pojedou kolem, bude žena právě s klientem někde bokem. Ale ani když strážníci ženu s klientem přistihnou „při činu“, nic moc se nevěstkám nestane.

„Jelikož jsou to obvykle ženy, které jsou registrované na úřadě práce, pobírají dávky hmotné nouze, pokuta nedává smysl. Na místě pokutu nezaplatí, takže dotyčnou nahlásíme na magistrát a věc se pak řeší ve správním řízení,“ říká šéf karvinských strážníků Petr Bičej a dodává, že vymahatelnost pokut u člověka, který pobírá sociální dávky, je prakticky nulová. Novela zákona o hmotné nouzi strhávat pokuty z dávek neumožňuje. Zato pánové, klienti, prý zaplatí pokutu na místě. Je to pochopitelné, chtějí mít klid a žádné důkazy o tom, co dělají mimo pracoviště či rodinu.

Horníci, řidiči, ale i manažer

Podle zkušeností strážníků, jejichž pracovní náplní je mimo jiné potírání a trestání prostituce i poptávky po sexu, je hodně klientů z Polska. Strážníci jsou díky moderní technice schopni sledovat místa, kam se prostitutky s klienty uchylují, tak, aby nebyli vidět a přitom měli kamerový záznam. Často prý žasnou, že se muž v luxusním autě a značkovém obleku oddává sexu s prostitutkou v lese nebo jen pár metrů od hlavní silnice schovaný v autě za křovím. Spektrum zákazníkům je prý ale pestré. A zdaleka to nejsou jen Poláci. Nedávno strážníci pokutovali například řidiče sanitky nebo taxikáře až z Prahy. Přistižený klient prostitutky pak může na místě zaplatit až pět tisíc korun.

Jak prostituci na pomezí Karviné a Chotěbuzi eliminovat? „Navzdory existenci vyhlášky není legislativa bohužel na naší straně. Takže nám nezbývá, než tam stále jezdit, ženy legitimovat, vykazovat je z místa. A když je přistihneme s klienty, pokutovat, a tak pořád dokola,“ říká šéf karvinské městské policie.

Legislativa, která by umožnila vymýtit pouliční prostituci nebo jí dát přesná pravidla, není k dispozici ani 30 let po Listopadu 1989.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Strážníci už za ty roky mají odpozorováno, kdy je na teritoriu lehkých žen největší frmol a v tuto dobu zde projíždějí. Vědí například, že „směna“ kněžkám lásky začíná během pracovního týdne po 14. hodině, kdy se rozjíždějí domů pracovníci místních dolů. Zájem o sexuální služby je ale i v podvečerních a večerních hodinách. Častými klienty jsou řidiči kamionů mířící na hraniční přechod do Chotěbuzi nebo na Slovensko.

Policie: Děláme co můžeme!

Aby přítomnost mužů zákona byla na místech, kde lehké ženy nabízejí své služby, častější, pohybují se na inkriminovaných místech i policisté. Na žádost samospráv. Potvrdil to ředitel územního odboru Karviná Miloš Pollak.

„Policisté obvodních oddělení Karviná a Český Těšín v rámci běžného výkonu služby mimo jiné dohlížejí na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek na území působnosti obcí. Pokud zjistí, nebo je jim oznámeno protiprávní jednání, což může být nejen porušení zákona, ale také obecně závazné vyhlášky obce, činí opatření. Například porušení zákazu zdržovat se na určeném místě zdokumentují a postoupí příslušnému správnímu orgánu k projednání," řekl Pollak.

Prostituce sice není v oficiálních médiích tématem číslo jedna, nicméně občas se o tomto problému diskutuje na sociálních sítích. A směrem ke strážníkům i policii se někdy nešetří kritikou. Vědí to i muži zákona. „Ano, lidé nám na Facebooku nadávají, že nejsme schopni to zlikvidovat. My bychom s tímto nešvarem dokázali bojovat, kdybychom k tomu měli zákonnou oporu. Jenže tu bohužel nemáme. Ale děláme, co můžeme. Dnešní stav je výsledkem toho, že jsme denně na místě, snažíme se to těm holkám znepříjemnit, legitimujeme je, vykazujeme a tak pořád dokola. Dnes jsou na těch místech tři čtyři ženy, a já tvrdím, že kdybychom se na to vykašlali, je tam těch holek deset, možná dvacet,“ dodává šéf karvinských strážníků Petr Bičej.