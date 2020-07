Přidanou hodnotou pro kraj bude podle vládního materiálu 20 nových pracovních míst v karvinské průmyslové zóně Nové Pole, z nichž polovinu obsadí uchazeči znevýhodnění na trhu práce.

Firma žádá formou investiční pobídky o slevu na dani z příjmů. Vyplývá to z materiálů, které by na pondělním jednání měla projednat vláda. Podle loňské novely zákona kabinet musí schvalovat všechny investiční pobídky, nejen velké strategické projekty.

Investiční akce společnosti Shimano by podle státní agentury CzechInvest měla do státního rozpočtu za deset let přinést asi 97 milionů korun. Slevu na dani z příjmů chce firma vyčerpat v prvních pěti letech, což znamená podporu zhruba 46 milionů korun. Rozšíření výroby navíc podle Shimano přispěje ke zvýšení dodávek o 11 procent.